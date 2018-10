A injustiça da igualdade

O último Orçamento do Estado da geringonça é claramente eleitoralista e pouco prudente face aos sinais de abrandamento económico internacional que, facilmente, poderão levar a uma nova crise e a uma derrapagem financeira no país. Temo que o Orçamento da Região, a apresentar em breve, vá no mesmo caminho, mas o que hoje aqui me traz não são os cenários macro- económicas, mas algumas medidas concretas do documento do Governo da República.

Sem pôr em causa a bondade de algumas medidas que considero corretas, tenho sérias dúvidas sobre as propostas do Orçamento do Estado que tratam os portugueses todos por igual, independentemente da sua condição sócio- económica. Vamos a dois exemplos: teremos para o ano manuais escolares gratuitos até ao 12º ano para todos as crianças e jovens, sejam elas de famílias pobres, remediadas ou ricas; as propinas do ensino superior vão custar no máximo 856 euros para todos os alunos, pertençam estes à classe média ou ás classes de maiores rendimentos. Isto é, vamos tratar de forma “igual” aquilo que é “desigual” numa gritante fala de equidade social, aplicada por partidos que se dizem de esquerda, mas que só contribuem para a manutenção das desigualdades sociais.

O Estado não tem tudo para dar a toda a gente, e quando assim é, como é o caso de Portugal, deve-se apostar em políticas públicas que ajudem quem menos tem e que atendam aos rendimentos de cada individuo ou cada família. Dizem os liberais que quem mais ganha já paga mais impostos e que por isso, também, devem ter direito a benefícios socias, e é realmente verdade, mas o problema é que não há dinheiro para pôr em prática essa governação e a redistribuição de rendimentos e a justiça social devem ser feitas por via fiscal, através da segurança social e de outros apoios públicos. Acho muito bem que se estenda à classe média os incentivos à educação, até porque tem sido, particularmente, castigada, nos últimos anos, com a descida de vencimentos e o aumento de impostos, mas já tenho sérias dúvidas que se trate da mesma forma famílias que auferem rendimentos acima dos 100 mil euros anuais. O acesso ao ensino superior é para todos e o seu financiamento deve ser feito em função do rendimento das famílias e por escalões, como acontece noutros apoios públicos.

A Constituição preceitua que o ensino é “tendencialmente gratuito” e é evidente que todos, mas todos, independentemente da sua origem, devem ter acesso à Educação, e por isso as medidas dirigidas ás classes mais pobres e médias são bem-vindas, até porque havia alunos mais carenciados a abandonarem as Universidades, mas já não posso concordar com os subsídios ás classe altas, que deles não precisam, isto ao mesmo tempo que só Orçamento ignora o gravíssimo problema da natalidade no país e a necessidade de criar apoios para os casais mais jovens. Neste Orçamento, e salvo uma alteração pontual num dos escalões do abono familiar, não conheço, até o momento, uma única medida para inverter este inverno demográfico que, a longo prazo, põe em causa, a nossa identidade e subsistência. Vamos a um exemplo: baixam a propina anual no ensino superior para um máximo de 856 euros, o que nalguns casos representa uma descida de 212 euros, mas mantêm-se mensalidades altíssimas nas creches e jardins de infância, insuportáveis para os casais que estão a começar a sua vida. Feitas as contas, em termos médios, uma criança vai custar numa creche o dobro do que pagará um estudante numa Universidade. Isto faz sentido?

“De cada um consoante as suas possibilidades, a cada um conforme as suas necessidades”- este princípio que Marx expressou, a dada altura, no seu pensamento político, do qual discordo totalmente na globalidade, consagra, no entanto, o que julgo que devem ser as políticas públicas de um país, onde falta dinheiro para atender a todos da mesma forma e, portanto, há que fazer opções e essas só podem ser as de ir de encontro ás carências dos que têm menores posses e rendimentos.

Estas políticas de tratar tudo por igual, ignorando a realidade de cada uma das famílias, vão dar cabo, a prazo, do Estado Social, pois, além de injustas, são financeiramente insustentáveis. Onde é que não perceberam que não há dinheiro para pagar tanto assistencialismo?

A geringonça está a tratar das próximas eleições, mas de certeza que não está a preparar o futuro das novas gerações.