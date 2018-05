A chave da mudança

A maioria dos países da União Europeia, em particular os mais desenvolvidos e com melhor desempenho económico, e uma grande parte das suas imensas Regiões com Autonomia, são governados por coligações de vários partidos. Esta é uma tendência que tem vindo a acentuar-se pois os eleitores sabem que a necessária coexistência entre dois ou mais partidos força o equilíbrio de poderes nas maiorias parlamentares e nos Governos. O quero, posso e mando, fica limitado pelo poder alcançado pelas diversas forças políticas.

Ninguém como os madeirenses conhece tão bem os efeitos nefastos da maioria absoluta de um só partido. São 42 anos de hegemonia do PSD com um rol sem fim de atentados aos Direitos, Liberdades e Garantias dos Cidadãos. Escuso de exemplificar, pois todos, mais velhos ou mais novos, conhecemos casos de violação de direitos elementares, de não cumprimentos dos deveres da ética e de transparência, de ostracização das oposições e de falta de respeito por quem exerce o seu direito à crítica. A situação é melhor do que no passado, mas estamos longe, muito longe, de ter uma Democracia e um Estado de Direito a funcionar em pleno, até porque os vícios e os hábitos levam tempo a mudar e, por vezes, não desaparecem. Ainda hoje, o PSD confunde maioria absoluta com poder absoluto. À medida que se aproximam as eleições regionais, voltam a emergir resquícios do passado de arrogância e de agressividade, pouco aceitáveis e respeitáveis, como os que acontecem no Parlamento. Estas constatações de abuso de poder não são um exclusivo do PSD, já que nalgumas Câmaras socialistas e de independentes, apesar do poder recente, já se notam alguns tiques e mesmo abusos de posição dominante. Valha-nos que nalguns Municípios, não há maioria absoluta na Vereação ou na Assembleia Municipal, o que tem obrigado à negociação com outros partidos e com ganhos claros para as populações, como é o caso do Funchal, onde o CDS, no anterior e neste mandato, conseguiu aprovar medidas positivas para a população, como a redução dos impostos municipais, a diminuição das taxas sobre o comércio e a restauração, a baixa do preços dos parcómetros, a tarifa social da água, a requalificação dos bairros camarários e o apoio ao pagamento das creches. Isto só foi possível porque não havia, nem há maioria absoluta no Município.

Na história da Autonomia, houve momentos e eleições, onde os cidadãos sacrificaram os seus direitos democráticos em nome do desenvolvimento e do progresso e confiaram o seu voto a quem cerceava as liberdades, mas fazia obra e melhorava as condições de vida de um povo esquecido durante séculos pelo poder central. Pode ser criticável, mas é compreensível. Por vezes entre a razão e o coração, optou-se pelo betão. Estes tempos passaram, embora exista quem queira regressar ao passado, julgando que contruindo obras, algumas desnecessárias, e fazendo inaugurações, ganhará as eleições. Esquecem-se no que deu esse “modelo de desenvolvimento “e de governação: conduziu a Madeira e o Porto Santo à maior crise financeira, económica e social da sua história recente, provocou recessão, desemprego, fissuras no tecido social e uma dívida que, ainda, vamos pagar por muitos bens anos, a peso de ouro.

Estou convicto que os madeirenses não concederão maioria absoluta a um só partido nas eleições regionais do próximo ano e essa será a maior vitória do nosso povo. Os que já começaram a reclamar essa pretensão, em nome de uma suposta “necessidade de governabilidade”, revelam em primeiro lugar, receio de não ter essa maioria e, em segundo lugar, fingem ignorar que não foi por falta de apoio parlamentar que governaram mal a Região nos últimos anos. Antes pelo contrário: tiveram todas as condições, mas a Renovação virou uma Deceção.

É neste quadro político, em que tudo está em aberto para as eleições, que importa abordar o posicionamento do CDS. O partido deve ir a eleições com listas próprias, apresentando um Programa de Governo com ideias e propostas inovadoras e reformistas para uma Governança que dê uma Nova Esperança à Madeira. E serão os eleitores que decidirão, com o seu soberano voto, o que o CDS deve fazer após as eleições, na certeza que o partido será um fator de estabilidade política e nunca abdicará das suas Causas como as do reforço da Autonomia, da defesa da Democracia e do desenvolvimento de uma Economia Social de Mercado que produza riqueza e oportunidades para todos. Para isso o CDS tem que ter uma votação forte que lhe permita ser a Chave da Mudança política, reclamada por uma grande maioria de madeirenses e porto-santenses.