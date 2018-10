A balbúrdia

Podia ser o título de um filme do sérvio Emir Kusturica mas não, é apenas de uma telenovela de quinta categoria que teima em trazer para cena novos episódios rocambolescos que misturam drama e comédia mas que pouco dá vontade de rir , cheio de incoerências e histórias bizarras. Esta semana presenciámos a um “Antonoaldo vai passear à ilha “ com a personagem principal que se está a marimbar para a dita a fazer o frete de aqui se deslocar como se isso fosse motivo suficientemente, como quem dá um drope à criança para ela se calar por uns momentos. E o que vimos? Ao melhor estilo de João César Monteiro na sua famosa película “Branca de Neve”. Absolutamente nada. Mas haverá por certo quem se regozije com isso.

Mas ouvimos várias coisas. Algumas dignas do surrealismo reinante. Um baralha e dá de novo. Inverosímil diria eu. Saiu surpresa. Quinquilharia de um tropa de plástico que não sabe a quantas anda. Ou talvez não saibamos todos e ele por certo se terá descaído. Então andamos nós nesta guerra “há que tempos” a rogar pelo serviço público , pela observação da obrigatoriedade de zelar pela continuidade territorial de uma empresa que julgávamos ser também de todos nós mas afinal qual Kinder Surpresa saiu de lá um boneco a dizer que não. Afinal a empresa é privada e rege-se única e exclusivamente por interesses económicos e que a “mama” é tão boa que ainda dará por certo para tapar buracos noutros lados pouco interessando para o efeito que fiquemos nós a xuxar, mas no dedo, que aquilo não é para nós.

Tivemos ainda o direito a sermos gozados em nossa própria casa numa encenação ardilosa tomando-nos por parvos e fazendo uma simulação “aleatória” e veja-se o resultado. Bingo! Afinal andamos aqui todos enganados e numa viagem tirada ao acaso sai como que por magia o valor de 78 euros.Seria caso para aproveitar a música do momento e cantar “ Eu tô bem, tu também tá bem, todo o Mundo aqui tá bem” não tivesse ela o nome de “Mafiosa” o que invalidava desde logo a dita até para não ferir susceptibilidades já que o homem é sensível e ficou magoado por se terem referido ao preço das passagens como “pornográficos” dizendo desde logo que não tem trabalhadores que façam pornografia mas obriga-me a mim a quase ter que vender o corpinho para pagar os preços vigentes.

Eu sinceramente não tenho nada contra o Antonoaldo mas acho que ele não percebe patavina do que é o nosso País. Das limitações e dos constrangimentos e daquilo que é a nossa essência. Do que representa a Madeira e da importância que assume para nós este tema. Das implicações que tudo isto tem nas famílias, nos negócios, no turismo e no crescimento de uma região que quer queiramos ou não tem no seu enquadramento até territorial especificidades e desigualdades em comparação com o Continente que urgem ser combatidas. E ninguém está aqui a pedir borlas mas “que diabo” se vou para tantos pontos da Europa a 70/80 euros e as vezes até menos porque razão temos que pagar estes preços para cá? Porque razão se cancelam viagens por “dá cá aquela palha” e se desrespeita quem paga deixando-os à sua sorte através de um péssimo serviço ao cliente. Porque razão temos que andar a avançar com dinheiro que causa restrições de tesouraria a tantas famílias com menos posses se podíamos pagar apenas o valor estipulado e eles depois que se entendessem? Ah sim, tinha-me esquecido é uma empresa privada e pelos vistos não confia assim tanto no Estado. Veja lá mas é se reformula o seu conceito de “módico” se salta de uma vez por todas para o último episódio ( que normalmente acaba bem ) e se resolve de vez esta balbúrdia que estamos todos fartos disto.