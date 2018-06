Costa e a “ejaculação precoce” de Cafôfo

O actual Primeiro-Ministro - ex-número dois da grande referência nacional José Sócrates - tem evidenciado uma mestria para chutar para canto os empecilhos do seu caminho. Fê-lo com o ex-Secretário-Geral do PS António José Seguro, e mais recentemente com o vencedor das últimas eleições legislativas, Pedro Passos Coelho aproveitando a aritmética parlamentar disponível da esquerda radical, que medeia entre o chávismo alarve do BE, até ao paradigma totalitário norte-coreano do PCP. Mas até estes, estão prestes a serem enxotados pela criatura para “darem à Costa”. Coitados. BE e PCP foram comidinhos por Costa assumindo a sua condição de “descartáveis”, e na Madeira, até o raquítico PS daquela lebre (des)norteada, assume que um “avatar” tem mais sucesso que o somatório dos actuais parolos vergados a Lisboa - qual cão carregado de carraças - que é em suma, o actual PS-Madeira infestado desses parasitas. O recente congresso socialista na Batalha, foi a confirmação de que Cafôfo é o capataz de Costa ao serviço de Lisboa, para submeter os recolonizados madeirenses aos ditames da República, com o espezinhamento da Autonomia, como se assistiu na recente visita plena de promessas e chantagens que Costa empreendeu à Madeira a convite da ACIF, que está profundamente enredada com a CMF, a ponto dos funcionários da autarquia serem convidados a participar em iniciativas daquela associação. Nem no tempo da mais “efervescente laranjada” a ACIF estava tão “cozida” com a autarquia do Funchal, apoiada pelo BE-caviar e pelos gauleses “verdinhos”. Assim até dá vontade de rir quando se acusa (e bem), o Governo Regional de traçar a corte de alfaiate o concurso da ligação ferry, que encaixou que nem uma luva, a uma empresa do Grupo Sousa. Afinal, Cafôfo já aprendera cedo a “lição”, absorvendo e potenciando os piores tiques do PSD, quando forçou em 2014 a saída de Gil Canha da CMF, afagando e acariciando os interesses instalados nesta terra, que cresceram à sombra do regime. Sim, porque quem lá ficou de mãos cúmplices - quais paladinos da esquerda revolucionária da marcha e da berraria profissional - perdeu o pio e aconchegou-se ao conforto. A laia é a mesma, pois como facilmente se evidencia, todos eles adoram agradar aos mesmos Amos oligarcas. O presidente da CMF não governa a autarquia confiada pelos funchalenses. É um assalariado ausente, pois intromete-se em assuntos para o qual não está mandatado, e “ejacula precocemente” um poder virtual, patético e pueril, como uma espécie de ensaio absurdo alimentado exclusivamente pela máquina de propaganda, onde articulam o “boneco” num emaranhado de fios. Um emaranhando tal como a sua governação municipal.