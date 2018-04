Violência ou turbulência no futebol português. Um bom exemplo!

No dia 22 de Março de 2018, na Universidade Lusíada, em Lisboa, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP organizou uma conferência sobre violência no desporto, com a presença de representantes dos chamados clubes grandes do futebol Português, onde apelou-se a uma maior proatividade dos clubes no controlo dos seus adeptos, para evitar a violência no desporto e neste caso particular no futebol.

O leitor terá mais do que fazer do que lembrar-se disto, mas já aqui uma vez quase fiz a jura de não malhar mais nas instituições públicas e privadas.

Quase fiel à vaga promessa que quase fiz, hoje segue-se um elogio. E o melhor elogio, quase todos sabem e já se aperceberam, é o esforço e a dedicação da PSP em tentar acabar com a violência no desporto.

Assim é, bem melhor que qualquer manual para totós ou livro de auto-ajuda, as linhas de acção de determinados dirigentes desportivos e as inesgotáveis asneiradas de alguns comentadores desportivos, nas televisões afectos a esses mesmos clubes oferecem um manancial tremendo de não soluções, para quem tem assuntos inadiáveis pendentes e não pode, ou simplesmente não lhe apetece, resolvê-los.

Pois é, meus caros. Algo de muito estranho se passa aqui.

Bom, mas em Portugal é assim e assado. Devem ser as especificidades cá da terra. Sentido o perigo, a avaliação feita pela PSP nesta conferência é preocupante, porque nós polícias percebemos e sentimos um clima de animosidade no ar, um clima de “guerra”, e não é por acaso que alertamos para o risco de novos conflitos, o que leva a PSP a reforçar a segurança nos locais considerados mais perigosos.

Infelizmente, é muito difícil que de colóquios como este, mesmo com as costumeiras boas intenções, saiam alguma coisa de útil para pôr fim à violência no desporto e especialmente nas claques organizadas, tendo em vista o histórico da questão e a incapacidade do poder público – em todo o País, pois o problema não é só dos grandes clubes de Lisboa – de tomar as medidas drásticas que se impõe, inspiradas na experiência dos países europeus em especial a Grã-Bretanha.

A PSP acompanha a entrada e saída das claques organizadas até ao seu destino para evitar que se encontrem, isso é o máximo que se pode esperar de uma Força de Segurança. Mas, a chave da questão está em mudar essa orientação, antes de mais nada porque é impossível cobrir todo os locais de uma cidade, onde os bandos de alucinados em que se transformam as claques organizadas, podem se cruzar.

É fundamental, que se re-analise os programas de comentadores desportivos nas televisões portuguesas, que só servem para insultar o adversário e muitos destes programas são autênticas propagandas ao fanatismo e às rivalidades esquecendo-se que são vistos por muitas pessoas e que as suas palavras podem ter interferência no que se passa depois entre os adeptos e nas claques.

O mesmo se aplica aos dirigentes que persistem em vir para público e muitas vezes usando as redes sociais, repudiar os seus rivais em vez de glorificar o seu clube.

O caminho a seguir é com possíveis acertos que a situação portuguesa recomende, o adoptado pela Grã-Bretanha para conter os seus violentos torcedores, os hooligans, que nada ficavam a dever aos daqui.

Além de tornar mais seguros os estádios, as autoridades daquele país estabeleceram a identificação dos torcedores violentos, por meio de acção conjunta dos clubes e do serviço de inteligência da polícia, e a obrigação de que se apresentem à polícia nos dias de jogos, durante os quais devem prestar serviços comunitários. Os Britânicos cortaram assim o mal pela raiz. Um Bom Exemplo.