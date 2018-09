Venezuela: como uma “cartilha” destrói um país

Por vezes temos memórias fotográficas de acontecimentos, as quais muito dificilmente esquecemos. A imagem que guardo comigo tem pouco mais de um ano. Vi-a na televisão, estava-se na comemoração dos 206 anos da independência do país, o Parlamento era liderado pela oposição, a quem o povo venezuelano entregou a maioria dos votos. Subitamente, centenas de indivíduos com vestes chavistas, entram no hemiciclo e começam a espancar selectivamente jornalistas e deputados, sem que as forças de segurança, sob as ordens de Nicolás Maduro, nada fizessem. E justificavam os actos com o facto da maioria dos deputados votarem contra as medidas governamentais tendentes à socialização do país.

Achei este facto premonitório do que a seguir aconteceria. E aconteceu. E tal merece uma reflexão por todos nós.

A Revolução Chavista tinha um propósito: transformar a Venezuela numa república socialista. (D)outrinar a sociedade, (A)niquilar o conceito de propriedade e (R)eformular as relações sociais. DAR! Foi esta a dádiva ao povo venezuelano.

Curioso foi a forma idealista, quase lírica, como muita esquerda portuguesa, europeia mesmo, apadrinhou esta dádiva. Desde a bloquista Catarina Martins, todo o PCP, inclusive figuras do PS regional e do JPP.

E recordo as palavras: “É o socialismo do Séc. XXI!”

E, pelo caminho, acaba-se com a iniciativa privada, com a livre concorrência, a liberdade política, liberdade de imprensa, a independência dos tribunais. Tudo isto acabou na Venezuela. E com a complacência da comunidade internacional, os chavistas fizeram o que queriam e o resultado está à vista de todos. A Venezuela é o exemplo vivo de como NÃO se deve governar um país.

Não foi o petróleo, a corrupção, a má gestão nem as pressões externas que realmente fizeram ruir a Venezuela: foi o Socialismo, e o que dele demanda, como referiu o articulista Daniel Lacalle.

A mesma esquerda europeia que elegeu Mário Centeno para liderar o Eurogrupo, rapidamente sacudiu o capote e dificilmente repetirá o erro.

Surpreendido? Não de todo, o exemplo da importação de “cartilhas” alheias multiplica-se... desde a Nicarágua, Etiópia, Albânia, Camboja, Coreia do Norte, Zimbabué, Síria, etc.

Inexplicável é o facto de a Venezuela ter sido um dos principais exportadores de petróleo da OPEP e agora ter de importar crude. É aliás o único país desta organização em declínio económico. Onde 61% da população está na miséria extrema, onde os cuidados de saúde, tão queridos à esquerda, foram por ela descontinuados, onde agora nenhum investidor lá coloca um euro, onde se morre por expressar opinião, onde 2 milhões de cidadãos emigraram, dez mil recentemente para a Madeira.

E quanto a isto fico perplexo, quando ouço vozes contra este regresso, quase num mesmo timbre contra os refugiados da Síria e de África.

Mas, não serão estes refugiados, nascidos na Calheta ou em Santana, madeirenses? Ou filhos dos mesmos? Ou nacionais com passaporte válido? Ou portugueses de coração? Ou cidadãos que a pobreza na Madeira os impeliu na ilusão de uma vida melhor? São! E, como tal, não precisam tocar à campainha para entrar aqui. E devem ser tratados em pé de igualdade como os restantes madeirenses e portugueses. Sem diferenças. E também terem a noção clara de que têm que se adaptar a uma nova realidade, a madeirense, a portuguesa na Europa. Só assim honramos as nossas comunidades e o nosso país. Só assim eles serão verdadeiramente integrados.

E para que o Governo e toda a sociedade madeirense se mobilize para este problema, o CDS Madeira lançou um debate parlamentar sobre a Venezuela e para o qual quer contar com a contribuição de todos.