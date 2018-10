Vai deitar águas fora ou a riba-dos-pés?!

Aqui pelo norte, normalmente com o arraial do Rosário, dão-se por terminadas festas de verão. Entramos, assim, no outono. Surgem as primeiras chuvas e as manhãs começam a ser mais frescas. A propósito disso, há dias, uma professora que leciona no sul queixava-se que já tinha dificuldade em explicar aos pequenos as estações do ano. Pois nesta zona, embora as alterações climáticas também se façam sentir, isso ainda é possível. Provavelmente, terá de sugerir aos alunos que venham para o Norte, para poderem usufruir dessa e doutras coisas.

Mas o tema da conversa era o fim das festas de verão. O Alfredo, que está na Africa do Sul e não vinha à Madeira há mais de 20 anos, pôs-se a fazer comparação dos arraiais atuais com os de antigamente. Quando fazia referência às casas de banho de plástico, o José, que não está para chatear com essas coisas, interrompeu:

- Mas isso é bom! Antigamente quando querias ir deitar águas fora tinhas de ir para trás dos carros ou para dentro do feijão.

- Ah! - levanta a voz a Gertrudes - Isso eram vocês! Os homens desenrascavam-se em qualquer canto. As mulheres tinham de andar à procura dum sítio mais escondido.

- Ah pois, - diz o Alfredo - mas era mais limpo. Acho que foi na Ponta Delgada que tentei entrar numa dessas de plástico e não consegui, deitava um pivete.

- Ora - diz a Gertrudes - vocês estão a falar de uma coisa, mas se for ir arriba-dos-pés, a coisa é mais complicada. O que é que estão à espera? É como acabaste de dizer, dentro do feijão ou debaixo da vinha era.....

Eis que interrompe o Manue:

- Vocês não tem outra coisa que fale senão nisso?

Há coisas que estão melhores, como por exemplo, já vi em algumas barracas de carne carros frigoríficos para manter a carne fresca e não estar ao sol e às moscas, como ainda há muitas.

- É verdade sim senhor, diz o Alfredo. Fui ao arraial do Sr. Bom Jesus com a família e fizemos uma espetada numa barraca que tinha um carro desses dentro. Estava porreiro, bem disfarçado. E carne era boa!

- Então estás a ver?!, diz o José. Apesar de tudo há coisas que mudaram e para melhor.