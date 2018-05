Upskilling: O futuro do trabalho

132 anos depois da revolta de Haymarket em Chicago em prol da jornada de oito horas de trabalho e 44 anos após a primeira comemoração do dia do trabalhador em Portugal, celebramos mais um dia 1 de maio.

Entretanto o mundo e o trabalho mudaram bastante, a quarta revolução, a robótica, a condução automática, a inteligência artificial, a proteção de dados, a internet, a biotecnologia e a nanotecnologia, impõem uma reflexão sobre o futuro do trabalho e o trabalho do futuro.

A era digital terá um grande impacto no número de empregos, na forma como, quando e onde trabalhamos e aliada ao envelhecimento populacional colocará em causa os pilares do nosso mercado de trabalho: o salário mínimo, a regulação do tempo de trabalho, a negociação coletiva e a proteção social.

Só há uma forma de combater esta nova realidade digital e lutar contra o desemprego - apostar na qualificação.

Precisamos de “upskilling”, não apenas para os trabalhadores que não são qualificados e estão desempregados, mas de qualificar todos os trabalhadores adequando, prevenindo e antecipando situações de desemprego futuras.

A Madeira pode e deve aproveitar este desafio e esta oportunidade para adiantar-se e tornar-se num centro de excelência de qualificação nos trabalhos do futuro.

Para tal deve apostar na criação de novas políticas e numa agenda forte assente no:

- desenvolvimento de competências adequadas a todos os trabalhadores para o mercado de trabalho de hoje e de amanhã, construindo um sistema de aprendizagem ao longo da vida;

- investimento na educação e na adequação das competências dos estudantes às novas tarefas e aos novos empregos, melhorando a comunicação entre o mundo do trabalho e do sector produtivo, garantindo uma maior empregabilidade dos jovens e informando e formando os estudantes para as novas tarefas, para as novas competências e para as novas capacidades que lhes serão exigidas;

A Madeira também pode inovar contribuindo para um novo compromisso social, reunindo as empresas, os trabalhadores, os empregadores e os sindicatos, repensando o futuro do trabalho e a adaptação do modelo de relações laborais às exigências das mudanças tecnológicas.

Não posso terminar, sem referir o contributo notável dos TSD – Madeira ao longo destes anos, no reforço do diálogo e da negociação, na dignidade do trabalho e da pessoa humana, na justiça social e na solidariedade.

O futuro do trabalho e o trabalho do futuro passam pela qualificação e por mais e melhor formação profissional nas áreas da tecnologia, da robótica e do “big data”.