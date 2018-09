Um Passe Social Único para todos

O CDS vai apresentar, ainda no decorrer do mês de Setembro, uma medida legislativa na Assembleia Regional sobre o PASSE SOCIAL ÚNICO. Esta proposta prevê que todos os utilizadores dos transportes públicos da Região paguem apenas duas tarifas, uma de 30 EUROS para o transporte urbano e outra de 50 EUROS para os interurbanos. Sabemos que o custo dos transportes tem um peso considerável nos orçamentos familiares, tendo como consequência que cada vez mais gente se desloque em viatura própria ou partilhada, provocando um fluxo de automóveis demasiado elevado para a capital madeirense. Porque razão apenas ¼ da população activa utiliza transportes públicos na Madeira? Existirão certamente múltiplas razões; no entanto o factor determinante é o custo do passe social que, no caso de uma família de duas ou três pessoas que precise de utilizar o autocarro para se deslocar para o trabalho ou para a escola/universidade, representa uma percentagem muito significativa dos seus ordenados! Vamos referir dois exemplos, um residente em Santana paga actualmente pelo seu passe social 123,95 euros por mês; com a proposta do CDS passaria a pagar 50 euros, poupando 73,95 euro, significando que, em apenas um ano, este utente ficaria com um ganho no seu orçamento familiar de 887,4 euros! Outro exemplo, um residente na Ribeira Brava iria poupar por mês 23,45 euros, o que significa que ficaria com um benefício no seu orçamento na ordem dos 281,40 euros! Quanto aos passageiros dos transportes urbanos, nomeadamente os dos Horários do Funchal, poderão vir a beneficiar - sendo aprovada a iniciativa do CDS - de uma poupança mensal mínima de 13,70 euros, significando 164,4 ao fim de um ano!

Esta medida é profundamente justa do ponto de vista social, significando um encargo orçamental anual para as contas públicas na ordem dos 5 milhões de euros! Se tivermos em conta que certas obras inúteis que andam a ser terminadas pelo actual governo, nomeadamente, um troço na cota 500 que está orçamentado em mais de 5 milhões de euros, perguntar-se-á, porque razão esta é uma prioridade do PSD e do seu governo, enquanto que o passe social único, tal como propõe o CDS, poderá vir a ser recusado na Assembleia pelo actual partido que suporta o governo? Será que o PSD não considera a mobilidade dos madeirenses, concretamente a mobilidade dentro da Região, como uma medida urgente e socialmente prioritária? Cá estaremos para avaliar o comportamento que os partido irão ter, aquando da discussão e votação desta iniciativa do CDS no parlamento regional.