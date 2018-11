Um Orçamento de Estado sem ambição nem futuro

O Orçamento de Estado do governo do PS com o PCP e com o Bloco é um orçamento sem ambição. É o orçamento da “chapa ganha, chapa gasta”, como reconhece o primeiro-ministro. É um orçamento que, tal como os três anteriores, não é um orçamento estratégico de futuro. Vejamos os números e aos dados: 20 países da União Europeia crescem mais que Portugal; temos o 2º pior défice da Europa; temos a 3ª maior dívida do Mundo (!) e que não pára de crescer; a produtividade caiu nesta legislatura; os juros da dívida estão hoje mais elevados que no início de 2015; a carga fiscal atingiu o máximo de sempre (!); o investimento público o mínimo de sempre;

Só para 2019 estão previstos 11 aumentos de impostos! Onze. Em 2019 as famílias e as empresas vão pagar mais 1400 milhões de euros em impostos mas se compararmos com 2015 serão mais 7000 milhões. Mesmo com a maior carga fiscal de sempre a qualidade dos serviços públicos bate mínimos. Nunca a qualidade de serviço nos nossos hospitais foi tão má. Regressaram as dívidas monstruosas do Sistema Nacional de Saúde. Também este Orçamento é o Orçamento do malabarismo. Diz o governo da República que o défice será 0,2%. Só que os valores apresentados, pelo próprio governo, demonstram que o défice será de 0,5%. Ou seja, o governo já sabe, à partida, que parte daquilo que diz que vai gastar vai acabar por não gastar. São as famosas “cativações”. Por outras palavras “austeridade do PS com a extrema esquerda”. O governo promete gastar (e coloca no Orçamento) mas já sabe, à partida, que não vai gastar. É a mentira no seu pior. As cativações serão, no mínimo, de 500 milhões de euros.

Resumindo, o governo do PS com o Bloco e com o PCP não tem sabido aproveitar as boas condições macroeconómicas exteriores para corrigir as nossas fragilidades. Não tem apostado em qualquer Estratégia de futuro. Tem, na verdade, cumprido com a frase de António Costa: “Chapa ganha, chapa gasta”.