Quando a palavra se reveste de nostalgia, o trágico ganha outra dimensão. Não se ameniza, bem pelo contrário. Amplifica-se, torna-se insuportável e até humilhante como uma bofetada de luva de pelica. Confirmei-o esta semana porque os senti, a nostalgia, o trágico e a bofetada... Senti-os, na verdade, onde menos esperava, numa sala apinhada de gente que se juntou para ouvir falar de Tristão Vaz Teixeira, de heranças e de memórias. Tudo isto no colóquio do Mercado Quinhentista que, na edição deste ano, apostou no panegírico do capitão donatário que há 600 anos, partindo da beleza exuberante do vazio, foi capaz de dar início à saga madeirense.

Falou-se na ocasião de muita coisa, de descobrimentos e povoações, da Madeira indiscutivelmente portuguesa desde o início dos tempos, de nobres e burgueses, dos desafios do começo a partir do nada, de abusos de poder, de partilhas e heranças... De muita coisa, de facto, e, no meio de tanta coisa, falou-se também do Funchal através da voz de Paulo David, conhecido arquiteto da praça que, na oportunidade, se anunciou não como herdeiro de Tristão Vaz Teixeira, o tema do colóquio apelava a essa comunhão entre o passado e o presente, mas como um herético, cujos apontamentos cantavam não a épica da construção de uma parte da nação, mas as memórias da insensatez da sua destruição.

E foi então que a palavra ganhou dimensões avassaladoras, tão avassaladoras quanto a consciência de que, na linha de um Win Wenders nas suas Asas do Desejo, invocadas pelo orador, um olhar pelo Funchal é um olhar sobre o absurdo, sobre a ruína que magoa por ser instantânea, por ser também fabricada pela corrosão do tempo e pela estupidez do homem.

Nunca, com efeito, o Funchal se me colocara assim, tão poética mas ao mesmo tempo tão devastadoramente. Talvez porque o fevereiro de 2010 e o agosto de 2016 foram demasiado monstruosos e ausentes de poesia, talvez porque eu seja também uma vítima da “ilusão ótica” de que falava Paulo David, citando alguém, resultante do fascínio pela velocidade de um tempo em que “os aviões e os comboios andam cada vez mais depressa” enquanto nós, pessoas, ficamos cada vez mais inertes. E é essa inércia que, por comodismo, nos deixa aceitar passivamente o apagamento da memória, da cidade, da história que nos define como povo. Deixa-nos acreditar que a reabilitação urbana é apenas reconstruir edifícios ou, mais simples ainda, pintá-los. Deixa-nos até esquecer que os numerosos prédios abandonados entre a Igreja de São Pedro e a Avenida Arriaga e os outros tantos que se erguem até ao céu em zonas nobres da cidade nada mais são senão o espelho da nossa decadência.

Paulo David foi, de facto, herético na sua preleção de há oito dias. Atreveu-se a demonstrar a uma plateia que acabara de ouvir sobre a sapiência de Tristão Vaz Teixeira no assentamento de Machico que as cidades (re)nascem da lucidez e/ou da insanidade dos homens. É, aliás, desse binómio que resulta o discernimento entre subtrair e adicionar, entre convocar a rasura e reincidir no erro, entre demolir e deixar ficar. O discernimento, em suma, para perceber que voltar ao grau zero também pode ser uma forma de (re)construir... Quiçá a melhor porque sinónimo de sensatez e, sobretudo, de inteligência.