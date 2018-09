Transição e organização

À beira da segunda década deste século, o desafio da sustentabilidade tem vindo a ser equacionado com informação cada vez mais sólida, que chama a atenção para dois vectores determinantes. Em primeiro lugar a incapacidade de prosseguir sob um modelo de desenvolvimento que assenta em recursos finitos e, a novidade mais recente, o reconhecimento da natureza global da sociedade humana, seja a que nível ou local a mesma se possa abordar.

Relativamente aos recursos, já não se trata apenas do desafio energético e das alternativas viáveis ou do custo associado. A questão toca mais fundo e assume a dimensão do próprio planeta que, de repesnte, se fez demasiado pequeno para tanta gente e tamanha necessidade. Estando o crescimento (económico) linear e integralmente associado à extracção e uso de matérias primas, como se pode considerar a possibilidade de desenvolvimento face à deplecção dos recursos, alguns deles irremediavelmente perdidos como é o caso da extinção da biodiversidade e das funções, bens e serviços associados às suas unidades, sejam elas espécies, ecossistemas ou simples genes?

Se a crise e consciência deste desequilíbrio e das suas consequências vai crescendo, as dúvidas sobre a capacidade de mudar, rumo a uma gestão mais sustentável, também ganham terreno. Está claro, na Agenda 2030, e mesmo em algumas políticas regionais, como é o caso da União Europeia, a necessidade de uma transição, com alguma urgência. A continuar como estamos, e apesar das melhorias no domínio da eficiência e do contributo da tecnologia, os desequilíbrios vão ganhando contornos de abismo inultrapassável. A necessidade de recursos para viabilizar direitos mínimos à maioria da população mundial não é compatível com as necessidades e disponibilidades existentes. A título de exemplo, a energia elétrica actualmente produzida em toda a África Subsariana é inferior à produção de Espanha, mesmo contando com a contribuição razoavelmente significativa da África do Sul. Isto significa que a maior parte deste continente ainda está às escuras com as implicações que isso significa, quer nas limitações, quer nas consequências do inevitável e mais que justo “acender da luz” que acontecerá em breve.

Mais do que equacionar a situação e possíveis soluções técnicas, a transição política afigura-se de grande dificuldade e tem vindo a atrasar-se de modo incompreensível, assistindo-se a um fechar de mentalidades de governos e decisores (a todos os níveis de governação) em detrimento de uma responsabilidade que só pontualmente vai surgindo e nem sempre com sequência. Quem for capaz de melhor se adaptar e organizar para viver um tempo de permanente transição, não só terá mais probabilidade de sucesso, como responderá, de forma solidária e responsável, às necessidades das actuais e futuras gerações. Governamos um mundo do século XXI sob um modelo e posturas do Sec. XIX a que acresce alguma tecnologia e pouco mais. Quando e como começaremos a verdadeira transição?