Transformar comportamentos

A Educação tem como um dos principais objetivos a transformação de comportamentos, para um pleno exercício de cidadania, que por sua vez deve ser assumida como um objetivo fulcral do sistema de ensino. Podemos dizer que a forma como os indivíduos exercem a cidadania espelha uma parte do processo educativo exercido sobre a pessoa, por diversos agentes, onde se inclui a família e a escola.

Isto é, os comportamentos sociais do indivíduo resultam de todo um processo de apropriação de convenções e valores adquiridos primeiro na família e a escola, enquanto entidade educativa formal, preparada para educar, deve garantir, sobretudo quando o contexto de base do indivíduo não é favorável, o desenvolvimento pleno do seu potencial, enquanto pessoa e cidadão. Por isso, para dentro da escola trazem-se muitos assuntos, desenvolvidos em paralelo com o currículo oficial, tais como, a segurança rodoviária, a igualdade de género, a alimentação saudável, a violência doméstica, etc, que permitirá o desenvolvimento integral dos alunos e a sua ação responsável.

Mas há uma condição que coloca grandes desafios aos professores e à escola: o reconhecimento do saber e do respeito mútuo, na forma comportamental, como as bases essenciais para qualquer tipo de aprendizagem efetiva. A cidadania exerce-se no dia-a-dia, como processo contínuo e inacabado.

Para que o relacionamento dentro e fora do espaço escolar decorra com civilidade e promova condutas responsáveis, é necessário a aceitação e cumprimento de comportamentos socialmente aceites, sobretudo em contextos que impliquem relações formais. Cumprir as regras de conduta não significa submissão ou servilismo. O sentido da aceitação de normas para a criança ou adolescente terá valor quando aprenderem que viver em sociedade significa construir regras e que disciplina é sinónimo de autocontrole (ANTUNES, 2005). Uma coisa é certa, uma criança não deve ser refém dos seus impulsos mais primitivos. Por isso temos a Educação. A autodisciplina pressupõe cumprimento e prática regulares de um conjunto de comportamentos trazidos pelo processo de educação que promovem o seu processo de socialização e de exercício de cidadania responsável.