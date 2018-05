Terá o circo chegado mais cedo, este ano?

Não vejo a hora de chegar ao Natal para ver o Circo. Entretenho-me imenso. Admiro os artistas e particularmente, os malabaristas e os contorcionistas.

Nos malabaristas, aprecio a arte de manipular objetos com agilidade e precisão. Já nos contorcionistas, maravilho-me com a capacidade de dobrarem as articulações de modo incomum. Mostram a flexibilidade do corpo humano em todo o seu esplendor.

Mudemos (ou talvez não) de tema. Passemos das divertidas artes circenses para a (por vezes) não menos hilariante oratória política.

Porque, efetivamente, não foi preciso chegar ao Natal.

No passado dia 21 de Maio, o Sr. Primeiro-ministro, a fazer fé na imprensa regional, terá dito, na sua intervenção aquando do jantar do Dia do Empresário, algo do género a propósito do subsídio de mobilidade: «Creio que é consensual que o atual modelo beneficia, sobretudo, as transportadoras, sem acrescentar benefício aos residentes e com elevadíssimos custos para o Estado». Acrescentou, ainda, que tal modelo «representou um aumento de 426% naquilo que a República paga, quando apenas se regista um acréscimo de 48% das deslocações dos residentes na Madeira.»

Discordando do Sr. Primeiro-ministro relativamente ao facto de não ser a República a pagar rigorosamente nada, mas sim os contribuintes – e, neste caso, também os Madeirenses – não posso deixar de lembrar, ao Sr. Primeiro-ministro, recordando Thatcher, que «não há essa coisa de dinheiro público», que «só há é dinheiro dos contribuintes».

Mais do que isso, há, aqui, uma grave incongruência a assinalar: então, Sr. Primeiro-ministro, não é a TAP que, em virtude dos preços pornográficos que pratica nas viagens com a Madeira, mais milhões arrecada com o subsídio de mobilidade? A TAP não é uma sociedade maioritariamente pública? O Estado não é representado pelo Governo da República na TAP? Não foi o Sr. Primeiro-ministro que nomeou os administradores da TAP? Porque é que, de uma penada, não manda resolver este problema?

Mas não fiquemos por aqui no espetáculo.

A nossa imprensa regional publicou, ainda, no mesmo dia, que o Sr. Primeiro-ministro tinha destacado o crescimento da economia da Madeira, «superior» ao nacional, assim como o «superavit conseguido no ano passado».

E o que é que disse o Sr. Primeiro-ministro, a 14 de Fevereiro, portanto há pouco mais de 3 meses, com ar grave e pesado, na Assembleia da República?

Com a devida vénia, copiemos, mais uma vez, a imprensa regional: «O primeiro-ministro criticou fortemente o Governo da Madeira no debate quinzenal que se realizou hoje na Assembleia da República» (...) António Costa disse que o «aumento de uma décima do défice público em 2017, motivado pelas contas da RAM, não terá consequências dramáticas para o Estado» (...) «Nada devemos à Região Autónoma da Madeira, pelo contrário essa Região fica a dever a todos nós o agravamento do défice público de 2017».

O Sr. Primeiro-ministro é, nesta arte, muito bem secundado pela sua Ministra do Mar.

E o que é que afirmou, então, a Sra. Ministra no Dia do Empresário? Acreditemos no título de um jornal «Ministra disponível para apoiar o ferry», que logo complementa que «A ministra revelou elevado empenho e interesse em ajudar na ligação por ferry entre o Funchal e Portimão», isto ao JPP. Mas mais, ao PS-M, por seu lado, «Ana Paula Vitorino garantiu continuar disponível para, à luz da lei, cumprir com as responsabilidades do Estado em relação ao ferry, disse o líder parlamentar socialista.»

Muito bem dito, Sra. Ministra, agora que o complexo assunto do ferry já foi resolvido pelo Governo Regional.

Torna-se lamentável lembrar, também neste caso, o que disse esta mesma Sra. Ministra no passado. Das parangonas de primeira página de 24 de Março de 2017, constava “Ferry ao fundo”. E, lá dentro, «A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, anunciou, anteontem, na Assembleia da República, que não pretende lançar qualquer procedimento público para uma linha ferry entre o continente e a Madeira, pois tem a informação do Governo Regional e dos armadores que aquele serviço não é viável e o Estado não consegue financiar os seis milhões de euros que poderiam equilibrar as contas.»

Prosseguindo a citação, a Sra. Ministra afirmou, segundo a notícia: «Não estarei disponível com certeza para lançar um novo procedimento que o Governo da Região Autónoma me disse que tinha ficado vazio e que não tinha interessados», rematando em força: «Para passageiros, a continuidade territorial é assegurada pelo transporte aéreo».

Ora, aos malabaristas e contorcionistas pedem-se movimentos criativos e arrojados para que o público possa admirar e aplaudir cada atuação.

Aos políticos, sobretudo aos que têm maiores responsabilidades, apenas se pede que exerçam, com respeito e dignidade, os seus cargos e que tenham o mínimo de decoro.

Terá o circo chegado à Madeira em Maio?