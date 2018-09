Temos os políticos que merecemos?

As recentes e surpreendentes notícias vindas a público sobre o enriquecimento de alguns políticos fizeram-me questionar como é possível passar de uma situação de pré-falência a milionário em 3 anos.

Há até casos de fortuna que me levam a questionar se ganharam algum Euromilhões. Se a atividade profissional desses políticos é estar na política, haveria o dever moral de apresentar a sua declaração de interesses com os rendimentos recebidos, património existente e participação em sociedades. Para não falar da exigência de não se envolverem em negócios que implicam os governos e/ou câmaras que governam para favorecimento próprio.

Confiança conquista-se não só com palavras, mas sobretudo com atitudes. A promiscuidade entre exercício de cargos políticos e negócios não explicados é facilitadora de um clima de desconfiança de que a fortuna adquirida foi através da corrupção.

Impressionante é que perante os dados apresentados, tanto quanto se sabe, ninguém, iniciou uma investigação sobre as fortunas apresentadas. O Ministério Público teria aqui um papel fundamental para conferir a confiança nas instituições.

A cada um de nós é fácil explicar o dinheiro que tem. E suponho que ninguém se esquece como acumula fortuna. Por isso, não entendo qual o problema de explicar como se atinge certos valores em contas bancárias.

Curioso é que o simples cidadão que detém 50.000 euros em conta bancária já é considerado rico neste país e as Finanças passaram a deter o poder de “vasculhar” todas as contas bancárias e transferências, em caso de dúvida de dinheiro ilícito. Curioso é o montante das fortunas constantes na lista de pessoas de todos os quadrantes políticos e que não interessa a ninguém investigar. E curioso é também a apatia apresentada por todos nós, enquanto sociedade, perante estes casos.

Esta atitude social fez-me recordar que, quando fui candidata a um cargo político, uma pessoa dirigiu-se a mim e disse-me que eu não era uma boa política porque um bom político era aquele que, quando se metia na política em 3 anos, tornava-se rico e eu estava há 10 anos e não tinha enriquecido.

Isto fez-me lembrar uma anedota que se conta em política sobre como as pessoas votam, cujo autor desconheço, na qual dois amigos estão à conversa sobre em quem votar. E um diz:

- Eu não confio nele, mas voto nele! Ele rouba, mas faz! Ele mente, mas convence! Ele é culpado, mas ninguém prova! E tu? O que achas?

E o outro responde:

- Acho que és uma besta, mas não sabes!

E eu pergunto: Queremos transparência, retidão de procedimentos, melhor governo, sair da crise, viver melhor e o que fazemos para isso?

Somos contra a corrupção, contra os gastos desnecessários e supérfluos e o que fazemos contra isso?

Queremos melhor saúde, melhor educação, mais emprego e temos coragem para apoiar quem denuncia situações menos próprias?

Que sociedade teríamos nós hoje se os nossos pais se tivessem acobardado no 25 de abril? De que fibra somos afinal?

As dificuldades económicas de muitas pessoas fazem-nas dependentes do apoio social do Governo. Ajudá-las é importante em situação de crise. Torná-las dependentes de um sistema de apoios sociais é destruir o melhor do ser humano. E sobretudo, esquecemo-nos que, financeiramente, é insustentável mantermos estas medidas.

Há sinais económicos de alerta de que podemos sofrer uma nova crise económica mundial. Se tal acontecer, como sairemos dela? Na última crise, na Madeira, os pais usaram as suas finanças pessoais para salvar os filhos e muito ouro foi vendido nesta terra. Haverá mais ouro escondido e terão os pais capacidade financeira para continuar a salvar os filhos?

Não podemos protelar as mudanças. É fundamental exigir transparência e ética aos nossos políticos, quer sejam governo, quer sejam oposição, em especial da riqueza pessoal suscetível de suspeita coletiva. Não devemos ter medo de escolher e mudar de opção quando tomamos consciência que erramos. Devemos pressionar publicamente os governantes para o que tem de ser feito e manifestar a nossa opinião, sem se acobardar e, sobretudo, usar o voto como arma política. Não se abstenha, nem anule, nem vote em branco porque estas formas de revolta normalmente favorecem a manutenção do sistema.