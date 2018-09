Temos o que merecemos

Parece que houve por aí uns ofendidos em relação à minha opinião sobre os arraiais. Para que fique claro, eu não estou contra a noite, não sou contra as discotecas, não sou contra os gostos musicais, agora estou, por direito, desapontado com o que se vai passando um pouco por todo o lado. Não falo apenas das opções tomadas, porque o direito à estratégia da seleção das casas, dos festivais e até das autarquias, passa por quem as dirige e sobretudo por quem consome os conteúdos! Mas sou daqueles que teima em acreditar que os gostos educam-se e que hoje vivemos completamente abstraídos dessa necessidade. Vivemos desprovidos da necessidade de “trabalhar” a identidade, funcionamos consoante as modas, as regras são hoje uma miragem, completamente obsoletas, numa sociedade também ela ausente de regras. Hoje aquilo que o mercado oferece, faz com que não haja segmentação, ou seja é para todos igual, e todos podem ir de qualquer maneira, não interessa a hora, o local ou mesmo o momento...Quanto mais inoportunos mais cool se acham, e daí para baixo temos o que temos vindo a assistir e sobretudo a aceitar que são os tempos da mudança. Hoje não importa como é que estamos vestidos e se temos ou não dinheiro para gastar, porque os espaços e os conteúdos desceram tão baixo e as fracas receitas assim o obrigam. Muitas das vezes nem para as licenças chegam, quanto mais para ter um porteiro para fazer a seleção. Mas, para quê o porteiro se não há nada para selecionar? Na verdade, aquelas que têm porteiro, apenas serve para fazer vista, estar ou não estar começa a ser igual ao litro. Podemos entrar de calções e chinelos, de alças e boné, e o carro tem de ficar por perto para estar carregado de consumíveis.

Antigamente, havia mais cuidado, olhávamos ao que tínhamos vestido, assumíamos que não estávamos em condições para ir a este ou aquele sítio, fazia parte da magia de sair. Mas também o que podemos esperar se até o nosso primeiro ministro chega de jeans, mocassins e blazer a uma visita de Estado? Temos o que merecemos! Uma sociedade que perde os seus valores deixa de ser uma sociedade, passa a um grupo anarquista.

Agora vamos ao mais importante, falemos da música, cultura musical...Será que é mesmo necessário nivelar por baixo? Não parece enjoativo que a maioria dos espaços passe a mesma linha musical? Mesmo que tivesse qualidade, que não tem! É vulgar e em muitos casos, já não roça, é mesmo ordinária! Será que é mesmo o que as pessoas gostam de ouvir! Será?! Ou será que é o que as pessoas têm para ouvir, e sobretudo que se sujeitam a ouvir?

Quem não gosta não vai, fica em casa! Há sempre essa opção, têm toda a razão! Pois bem, optei por não ir! fico na minha, porque na minha idade já não se fazem fretes.