Desde que assumi funções como Secretário Regional de Educação cessei a minha colaboração com o DN, que tinha acolhido, até então, diversos artigos de opinião da minha autoria. Volto hoje ao mesmo formato, com o intuito de esclarecer um assunto que reputo de grande interesse e que precisa ser clarificado.

Vamos pelo mais relevante: Portugal poderá alcançar a meta, estabelecida pela UE28, de chegar a 2020 com uma Taxa de Abandono Precoce de Educação e Formação (TAPEF) inferior a 10%. Portugal? Leia-se: Minho, Beira Alta, Açores, Alentejo, Algarve, Madeira, etc.

Será um feito assinalável, fundado no trabalho dos professores, no esforço das escolas, no empenho dos estudantes, no compromisso das famílias, no apoio das administrações. E dimensionado no contributo de todas as regiões do país que têm diminuído os seus valores daquela taxa e assim contribuído para que a do país se tenha situado, em 2016, em 14,0%.

Devia dar o assunto por encerrado. Todavia, algumas leituras, diversos comentários e lamentáveis aproveitamentos demagógicos, a propósito dos números da TAPEF da RAM, publicadas pela PORDATA no seu ‘Retrato da Madeira - 2018’, obrigam-me a continuar.

Uma consideração à margem: esta publicação é da maior utilidade e digna de confiança, quer pelo conhecimento que é possível obter através da sua consulta, quer pelos princípios que orientam a sua edição. Mesmo que um acaso de data de publicação tenha dado agenda a quem tanto dela precisava...

O ‘Retrato’ regista, reportando-se a 2016, que a TAPEF na RAM foi de 23%, a 9 pontos percentuais (p.p.) do total do país. O nosso registo em 2005 era de 48% (quando a escolaridade obrigatória ainda era o 9º ano), o que quer dizer que a RAM progrediu, entre este ano e 2016, 25 p.p., mais um p.p. que o país no mesmo período (24 p.p.).

Tenho a plena convicção de que os próximos anos registarão uma queda ainda mais acentuada dos valores da TAPEF na RAM. Fundo essa convicção na ponderação de outros indicadores, designadamente das taxas de frequência do ensino secundário e de conclusão deste mesmo nível de ensino.

Quero ainda deixar um registo sobre alguns aspetos relacionados com a TAPEF. Desde logo impõe-se distingui-la do abandono escolar: este reporta-se aos alunos em idade de escolaridade obrigatória que deixam de frequentar a escola, e tem valores residuais; aquela refere-se aos indivíduos que tendo entre 18 e 24 anos, não estão a estudar no momento em que são inquiridos e declaram não ter concluído o 12º ano (mesmo que lhes falte apenas uma cadeira, cujo exame pode ser realizado, com êxito, muito em breve).

A inquirição a que nos referimos atrás processa-se através de contato para telefone da rede fixa e é validada, para cada região, em função do número de registos efetuados, sendo certo que, por razões procedimentais, se a diminuição entre a percentagem obtida e a do ano anterior for superior a 20%, os dados não são publicados – mas contam para o total do país.

Os dados da TAPEF da RAM em 2017 não foram publicados, ao contrário dos do país (12,6%, menos 1,4 p.p. que em 2016) e da Região Autónoma dos Açores (27,8%, menos 1,1 p.p. que em 2016). Como se justifica tanto ruído sobre dados publicados e disponíveis há um ano (os de 2016), sem que os seus autores se questionem sobre o facto de não terem sido publicados, este ano, os dados de 2017?

Portugal alcançar uma TAPEF inferior a 10% em 2020 é um desígnio nacional, construído sobre os progressos registados em todas as regiões. Querer, na nossa opinião, transformar esse progresso num ‘desastre’, pode ter muitas finalidades – nenhuma delas compaginável com os interesses dos jovens e a valorização da nossa Educação.