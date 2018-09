Esta onda de apoios a eito gerada pela disputa do poder será “sol de pouca dura” e vai acabar em nova crise financeira.

Não se infira das minhas palavras que estou contra à ajuda aos mais carenciados, mas com regras e rigor sob pena de voltarmos a um novo PAEF. Esta prática do subsídio desregrados poderá, no futuro, criar o mito de que as pessoas não precisam trabalhar uma vez que um Estado protetor dá tudo o que necessitamos. Ocorre-me neste preciso momento aquela máxima popular “se deres um peixe a um homem faminto vais alimenta-lo por um dia mas se o ensinares a pescar vais alimenta-lo toda a vida” A prática do subsídio está a enraizar-se perigosamente numa sociedade que em vez de lutar para conquistar o seu sustento e os seus bens está a torna-la escrava da subsídio- dependência. Isto não é salutar numa sociedade que se quer livre para exercer a sua cidadania e dizer não às políticas erradas dos governos. Temos que dizer não a uma sociedade de pedintes de mão estendida por umas migalhas que sobram da mesa dos poderosos, Uma sociedade válida tem que ganhar o seu próprio sustento com suor mas com dignidade.

Nunca como agora, próximo de eleições, esta região entrou numa euforia de promessas duvidosas e oferta de migalhas em troca de votos condicionando assim as regras democráticas.

Governar bem não é dar esmolas mas sim criar condições para um desenvolvimento sustentável e duradouro. O poder político não tem nada para dar, são meros gestores do dinheiro dos impostos que nós pagamos com muitos sacrifícios por isso cabe-nos o papel fiscalizador da boa gestão política. Não podemos deixar que esbanjem os nossos fracos recursos para caírem na preferência dos eleitores menos atentos. Não podemos permitir que esbanjem desnecessariamente para encher o olho ao povo mas que na prática não trazem mais valias ou retorno financeiro.

Dar não é ajudar, é ter um povo subsidio-dependente, subserviente e agradecido por um dia o Governo lhe ter dado uma esmola. Ajudar não é esbanjar é criar condições para baixar impostos, para rejuvenescer pequenas e médias empresas que criem emprego sustentável para não depender da precariedade da entidade empregadora, seja pública ou privada. Ajudar é não criar condições para meia dúzia de “lobby s” acumularem riqueza desnecessária enquanto os outros se afogam num mar de pobreza, fome e indignidade. Ajudar é combater uma vergonhosa corrupção que se alastra a toda a sociedade. Ajudar não é criar contingentes de assessores para sustentar amigos à custa do Estado. Ajudar é não gastar milhões do erário Público para salvar Bancos e dar reformas de 160 mil euros a banqueiros desonestos.

O menos mau dos sistemas, o democrático, está a definhar instrumentalizada por políticos sem escrúpulos e aproveitadores das condições precárias que eles próprios criam, uns por ignorância outros para proveito próprio. Não sabem ou não querem saber que a democracia não foi concebida para distribuir migalhas mas para proporcionar igualdade de direitos e oportunidade a todos.

Porém, o que se verifica é cada vez mais desigualdade social onde os países pobres produzem ricos em vez de produzir riqueza. Como podem os políticos aclamar igualdade social quando 3% de super-abastados possui 97% da riqueza mundial enquanto os restantes vivem afogados em impostos que lhe cerceia uma vida digna. Seja por incompetência, negligência ou conveniência a democracia está ferida morte por políticos sem escrúpulos que nos querem convencer que ela está de boa saúde.

Repare o leitor que a economia já não se move sem subsídios; são os transportes, são as rendas sociais para a habitação, é a recuperação das habitações degradadas, é a agricultura, é o sistema de saúde, é a educação, é o desporto, tudo gira à volta do subsídio porque o custo de vida está muito acima dos fracos salários. Agora imagine quanto terão que descontar os cerca de 40% da população empregada para que o Estado tenha recursos financeiros para subsidiar tido isto. Ainda acredita que algum dia os impostos irão baixar?