Sobre os traficantes do litoral

O que são traficantes do litoral? São traficantes do litoral os governantes, no poder regional ou autárquico, que continuam a querer entregar a orla costeira a interesses privados para que lá possam ao seu bel-prazer implantar equipamentos e infraestruturas para fins económicos ligados à economia do turismo.

A privatização ou o uso privatístico da frente-mar constitui o móbil dos traficantes. Quem concede o uso do bem público é o traficante. A entrega do domínio público configura um processo de tráfico, na medida em que se troca o superior interesse regional por interesses particulares. E a traficância tem um preço: a destruição de lugares ainda paradisíacos existentes nestas ilhas.

Os líderes dos maiores gangues querem deitar tudo a perder. Os traficantes do litoral não dormem, numa Região que é a única parcela do território português ainda sem qualquer Plano de Ordenamento da Orla Costeira.

Contra o polvo de interesses que domina a governação e liquida esta Região são necessárias audaciosas respostas políticas.

Face ao que está em preparação para o Portinho, na freguesia do Caniço; ante o que está provado para o Calhau de São Vicente; perante tudo quanto tem sido a ocupação da frente-mar da cidade do Funchal; atendendo ao estado da Praia Formosa; está na hora de uma mudança radical no modo como os problemas do litoral têm sido considerados ao nível da decisão política.

Está na hora de dizer basta!