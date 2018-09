Slow food na vida...

Acabou-se o Verão, finaram os dias longos de tardes lânguidas a puxar pela preguiça

(é nestas alturas que prometemos ler aquele livro que nos chamou a atenção - ver abaixo o que se pode fazer),

ou talvez mais atarefadas fazendo o que não se consegue em período de trabalho quando tudo corre mais depressa

(re-começar o jogging, a praticar o desporto que o corre-corre dos dias passados em velocidade não deixam, estar com a tribo de uma forma mais relaxada),

tão depressa que o desejo por mais férias começa exactamente no dia em que elas acabam.

Recomeça o casa-pôr as crianças na escola-trabalho-buscar as crianças da escola-pôr as crianças (netos, em muitos casos) no atelier/inglês/natação/ginástica/música/ténis-

(estou já a ficar cansado)

-casa-pôr as crianças de molho (pôr-se de molho)-xixi-cama, a noite a correr depressa, o despertador já ajustado para...recomeçar.

Ao fim-de-semana uma pausa para ir ao ténis/ginásio/concerto/

(deixar as crianças com os avós)

jantar fora que não há pachorra para cozinhar, comer um hambúrguer ou uma pizza que garantem satisfação filial.

Enfim, o fast-food na vida!

Como bem sabemos, fast-food é, ou pode ser, nocivo para a saúde.

O fast-food na vida, o “fast-live” é, ou pode ser, ainda mais nocivo.

Só nos vamos apercebendo disso à medida que a idade vai avançado trazendo com ela vivência e experiência, que teimosamente não ouvimos enquanto jovens a teimosamente não querer ouvir essas experiências e vivências.

Para abrandar um pouco a velocidade a que a vida nos remete, naquela fase final do dia, quando o que mais apetece é pôr-se de molho, nada melhor do que encontrar um bom livro, um daqueles que não lemos no verão

(todos levam um livro para o verão, já o disse, alguns até dizem levar uma biblioteca, para ler relaxadamente, que acaba por não ser lido porque faltou tempo por entre as actividades sociais obrigatórias num verão que se preze).

Que melhor então do que encontrar um bom livro?

Procurá-lo, encontrá-lo, mergulhar sem reticências, habitá-lo!

Não lê-lo. Habitá-lo!

Habitá-lo por um dia, uma semana, um mês, o tempo necessário para absorver os sons das músicas que as palavras vão criando, deixando correr um dia atrás do outro, com uma noite a meio iluminada pela luz de uma Lua Cheia ou pelo silêncio que só uma Lua Nova sabe trazer. Para que, entre a aurora e o crepúsculo seguintes, a calma atormente o stress, trazendo um “slow-food” à vida.

Façamos então, se possível, uma slow-life, readquirindo práticas que a velocidade da vida foi fazendo cair em desuso, de respeito, de educação, tomando-as como novas se necessário fôr, olhando mais para estas atitudes e menos para as condições externas que nos impõem ritmos mais ou menos fast!

Porque têm de ser, têm de voltar a ser compatíveis nos dias de hoje as atitudes de um passado não tão longínquo assim!

P. S. 1 - Agradeço ao Diário de Notícias o espaço que me tem oferecido para, de uma forma muito pessoal, escrever em liberdade o que me vai passando pela caixinha das cogitações.

Tenho evitado escrever sobre temas relacionados com as minhas actividades profissionais ou de lazer. Deixo-os para outos muito mais bem abalizados do que eu.

Como médico poderia falar de saúde mas, como já o referi, há muita gente muito mais competente (ou achando-se como tal, porque também os há, que quando podem, sempre que podem, toca de debitar bitaites sobre coisas acerca das quais não têm, tantas vezes, uma informação correcta, mas sim uma vaga ideia, coisa não impeditiva, nos tempos que correm, de debitar os tais bitaites) para aprofundar o tema.

Como aficionado pelo desporto automóvel, já com alguma experiência acumulada ao longo das últimas quatro décadas, conhecendo bem a realidade nacional e internacional, por via das funções que tenho exercido na FIA, prefiro também deixar para outros, aqui também com gente mais competente (ou achando-se como tal, porque também os há, que quando podem, sempre que podem, toca de debitar bitaites sobre coisas acerca das quais não têm uma informação correcta, mas sim uma vaga ideia, coisa não impeditiva, nos tempos que correm, de debitar os tais bitaites) e talvez com maior experiência, a tarefa de bem ajuizar as voltas que o desporto automóvel pode ter.

P. S. 2 – Agradeço a uma Amiga de décadas (e minha mulher), pela sua calma, por tentar, sensatamente, levar uma “slow-life”, a inspiração para este “slow-food” na vida.