Simuladores ou indutores de erros?

Já se encontra disponível um simulador que permite estimar a pensão futura dos que se irão reformar pela Segurança Social. Este simulador permite também estimar a pensão caso se pretenda antecipar a idade da reforma ou mesmo adiá-la. Com posse nessa informação o indivíduo pode tomar decisões sobre a poupança adicional que quererá fazer para ter um certo rendimento na velhice.

Sabendo qual o montante que vai receber de reforma um indivíduo pode imaginar o que vai ser a sua vida na velhice. Caso não lhe agrade o que o futuro lhe reserva, o que poderá fazer o indivíduo?

O discurso oficial é que o indivíduo pode aumentar a sua poupança, fazendo aplicações complementares que lhe permitam ter um rendimento mais elevado. Este discurso parece-me ser completamente enviesado pois, dado o nível de vencimentos da maioria dos trabalhadores, estes não têm possibilidade de fazer poupanças sem porem em causa a sua sobrevivência no momento presente. O discurso é para os que recebem muito mais do que o salário mínimo e têm folga para colocarem de lado um certo montante todos os meses e não o fazem. Esses sim são os que “devem” aumentar a poupança pessoal, de modo a que a poupança nacional aumente como parece ser desejável.

Temos que estar conscientes que os resultados da simulação não são garantia nenhuma porque as regras podem mudar, como aconteceu no passado recente, de forma brutal. Ou seja nada nos garante que a existência do simulador leve a que o contrato de longa duração que cada um de nós tem com o Estado (que nos retira todos os meses parte substancial do nosso rendimento) seja cumprido e quando dermos por isso a simulação feita em 2018, quando chegar a altura de nos reformarmos, nos pareça mais como um indutor de erros do que uma ajuda à decisão.