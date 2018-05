Será que não é altura de mudarmos a fiscalidade na RAM?

Os meios eletrónicos têm permitido que cada vez mais se consiga simular o resultado das nossas decisões. Isto é extremamente importante ao tomar uma decisão económica porque diminui muito a incerteza decorrente das várias alternativas que podem acontecer como resultado da escolha.

Hoje já milhões de portugueses têm a sua declaração de IRS preenchida e, se não fizerem nada, esta será validada automaticamente no final do período de entrega do imposto. No entanto, para a grande maioria a decisão de não fazer nada não é a melhor e pode levar a grandes perdas para o contribuinte.

Começo por referir o caso dos casados e unidos de facto em que a declaração automática assume a escolha da declaração individual para cada membro do casal. Como refiro todos os anos, a declaração conjunta é favorável para a maioria dos casais e pode levar a uma poupança de milhares de euros em termos de imposto a pagar, o que se reflete num reembolso de mais alguns milhares de euros para alguns casais. Por isso, simule quanto o casal teria de pagar (ou qual o reembolso que iria receber) no caso de cada um apresentar a sua declaração individualmente e quanto é que terá de pagar (ou irá receber) se fizer a declaração conjunta. As simulações são rápidas de fazer e verá que, como eu, não percebe porque o IRS automático não assume a tributação conjunta do casal (o que seria até o continuar da situação que acontecia no passado) a não ser que a Autoridade Tributária queira aproveitar para ganhar mais com aqueles que normalmente não alteram o que já está preenchido.

Outra razão para validar o seu IRS é se tiver que receber o reembolso pois este chegará mais cedo começando a ser processado antes do final do período de entrega do imposto.

Já que vai simular o seu IRS aconselho o leitor a fazer a simulação como residente nos Açores e veja quanto é que tem de pagar de imposto ou que receber de reembolso. Faça a mesma simulação como residente no Continente. Compare estse valores com a simulação que fez como residente da Madeira. O que conclui? Enquanto os residentes da Madeira têm uma tributação muito semelhante aos do Continente, os dos Açores têm uma tributação muito inferior (no caso da simulação que fiz a diferença é de mais de 4000€). Conhecendo a realidade dos custos de vida nas duas regiões insulares é-me difícil perceber a razão de tão grande diferença, por isso termino com a pergunta (que é o título desta coluna de opinião): Será que não é altura de mudarmos a fiscalidade na RAM?