Sentimento de impunidade

A fazer fé no alarido informativo (formal e informal) o país e o mundo parecem estar a saque e a ferro e fogo. Os exemplos abundam, por exemplo, na política, no desporto, na banca e até na magistratura.

Existe a firme convicção que o que se conhece é apenas a ponta do iceberg, pelo que, generaliza-se a ideia de que tudo está viciado e que só os mais desleixados (ou pouco inteligentes) é que são apanhados.

Apesar de ser algo que é transversal a toda a sociedade, parecem existir áreas onde a prepotência, a violência, a corrupção e o compadrio têm uma acentuada prevalência. Normalmente isso está associado quer à grandeza aos potenciais benefícios, quer à sensação de impunidade que podem sentir os potenciais prevaricadores.

Ora o mundo do desporto parece ter alguns destes ingredientes, nomeadamente, elevados benefícios económico-financeiros e uma sensação de impunidade enraizada há dezenas de anos.

Assim, com maior ou menor indignação, infelizmente deixou de ser surpresa, por exemplo: - que a escolha dos locais de grandes eventos desportivos (Jogos Olímpicos, Mundiais ...) tenha sido muitas vezes viciada através da corrupção de alguns dos decisores; - que os sorteios de algumas competições desportivas tenham tido muito pouco de aleatório; - que alguns dos intervenientes no fenómeno (jogadores, árbitros, treinadores ...) tenham feito “uns jeitinhos” em troca de “umas coisinhas”; - que alguns, reiteradamente, partam para a agressão verbal, física, psicológica ... para libertarem as suas frustrações ou mesmo para desviarem a atenção da sua incompetência ou eventual desonestidade; ...

Contudo, assiste-se a um fenómeno no mínimo curioso, que é aquilo que podemos designar da indignação dos infratores. No fundo aquilo que acontece quando se estaciona o carro em cima do passeio ao lado de muitos outros e, ao voltar, se tem uma multa. Normalmente a primeira alegação é que toda a gente lá estaciona e nunca são multados, uma espécie de se toda a gente faz também posso fazer.

Ou seja, se há a perceção que existe desonestidade generalizada em determinado fenómeno ou contexto isso, para alguns, parece ser justificação para também serem desonestos. Aliás, há quem esteja convencido que se não for assim não se consegue ter sucesso...

Esta permanente comparação (des)responsabilizadora começa bem cedo a ser regada e alimentada. Quem não ouviu já: “e o mano/mana podem?”; “só me repreendes a mim”; “desde que o árbitro não veja” ...

Há, inclusive, espetáculos, que alegadamente são desportivos, com milhões de espetadores onde isso é estimulado, uns distraem os árbitros e outros cometem ilegalidades (utilizam “cadeiras e marretas” para agredirem, simbolicamente, os adversários) e depois são declarados vencedores.

Mas as raízes podem ser ainda mais profundas, sem que se tenha a noção das implicações do que se está a fazer, por exemplo, quando os avós às escondidas dão a guloseima que os pais proibiram, ou quando dizem uma mentirinha alegadamente piedosa “eles portaram-se maravilhosamente ...”, etc., não se estará a alimentar a lógica de que tudo é permitido desde que não se saiba... ou se consiga encobrir (com mais ou menos complacência ou compadrio)?

Ora, quando as pessoas foram explicita e implicitamente formatadas de uma determinada maneira, não podemos esperar que façam uma rotura de um dia para o outro. A não ser que exista um estímulo muito grande, por exemplo, há quem deixe de fumar, ou de comer doces assim que lhe é diagnosticado um cancro, ou lhe é amputado um membro. Contudo, há outros que nem assim, que continuam a fumar na casa de banho do hospital ou a comer chocolates às escondidas (cigarros e doces que lhes são levados por familiares e amigos, tal como fazem os avós quando dão o “docinho” às escondidas dos pais).

Não basta dizer que temos de deixar de ser complacentes com os infratores indignados e que é necessário acabar com a impunidade “instalada”. Para atacar as verdadeiras causas do problema é necessário atuar ao nível do processo educativo (na escola, na família, no clube ...) e isso exige a participação ativa de cada um de nós.

Em alternativa temos sempre uma saída mais fácil, basta juntarmo-nos ao coro das lamentações ...