Senhor Presidente da República

Neste que é o dia referenciado como o da chegada dos Portugueses ao arquipélago da Madeira, neste particular à sua ilha do Porto Santo, comemoram-se os 600 anos desse avistamento e desembarque. Dia entendido como de comemoração, traz hoje Vossa Excelência a esta Região Autónoma.

Nesta circunstância, e assumido constitucionalmente que o mais alto magistrado do país é o primeiro e último garante dos direitos e liberdades de todos os cidadãos Portugueses, independentemente da sua condição, enquanto Madeirense residente na Região, permito-me, porque comemorar é, acima de tudo, refletir, deixar-lhe, publicamente, algumas questões.

Já ouviu Vossa Excelência falar da gravíssima questão que se coloca aos residentes da Madeira para poderem deslocar-se ao Continente Português ?

Em particular aos com menores condições económico-financeiras, devido a um mecanismo que o Estado engendrou e não quer alterar (mau grado resolução da Assembleia da República nesse sentido que teve como único voto contra o dos deputados do PS), mecanismo esse que obriga os cidadãos da Madeira a substituírem-se, durante um determinado período, a esse mesmo Estado?

Falamos, concretamente, Senhor Presidente, do adiantamento que os residentes na Madeira têm de fazer para pagarem as passagens aéreas, adiantamento esse de que só são ressarcidos depois de viajarem. E naturalmente sem juros, apesar de, à contrário, qualquer dívida ao Estado induzir logo juros de mora, nem que seja por um dia.

E acredite Vossa Excelência que os preços dessas passagens são tudo menos módicos. Devem mesmo, permita-me o termo, ser categorizados de pornográficos, feita qualquer análise comparativa do preço / milha voada nesta e noutras rotas (em todas as companhias).

Não acha assim Vossa Excelência esta situação tão mais anacrónica quanto esse mesmo Estado é o acionista maioritário de uma companhia aérea, sendo que uma das razões maiores que levaram à assunção dessa condição (com a recompra de 16% que se aduziram aos 34% já detidos) foi a imperiosidade de garantir a prestação de serviço (acreditamos que público) às populações portuguesas das Regiões insulares e das Diásporas ?

Noutro âmbito e como Vossa Excelência também sabe bem, o turismo é a nossa atividade económica determinante.

Neste contexto, não acha Vossa Excelência que é também profundamente estranho que a já referenciada companhia aérea do Estado promova, mais e melhor, destinos turísticos estrangeiros, concorrentes nossos (e muito mais distantes com o que essa circunstância influi na construção do preço de qualquer produto ou serviço) ...e apresente, sistematicamente e de modo cada vez mais evidente, preços muito mais baixos para essas rotas do que para a da Madeira ?

Noutros tempos, creio que Vossa Excelência concordará comigo, e recorrendo à linguagem político-jurídica então vigente, estaríamos perante o que podia ser categorizado como um ato de sabotagem da economia nacional (neste caso de uma das Regiões do país) com tudo quanto esse facto determinava sob o ponto de vista legal. Hoje, porém, os responsáveis por esta situação parecem passear-se impunes e, arrogantemente, sonegam, em todos os fóruns, os seus deveres.

Talvez por e infelizmente, os esquemas mentais vigentes em Lisboa (relativos à Madeira e porventura ao “Outro”, seja qual for), não se terem alterado muito nos últimos 600 anos, fosse qual fosse o regime, o mesmo é dizer que a forma como nos continuam a olhar é claramente colonialista.

Vossa Excelência não acredita ? Refiro-lhe então e porque já estou a abusar do espaço concedido pelo jornal, só mais 2 factos (porque, creia, outros existem).

Refiro-me, concretamente, à circunstância de a República, mau grado ter visto reduzir os encargos percentuais da sua dívida, ter mantido, relativamente à Madeira, os mesmos encargos anteriores, a que, não satisfeita e qual instituição financeira lucrativa, aduz ainda um spread e, como o expressa no OE de 2019, exigindo, agora, uma antecipação da amortização do financiamento.

Estas circunstâncias podem, acredito, no plano político, qualificar-se como de agiotagem relativamente à Região... não podendo deixar de fazer lembrar o imposto colonial de 5% a que a Madeira foi sujeita ...para pagar as obras do porto de Leixões.

Finalmente, o Hospital. Considerado como Projeto de Interesse Comum, não vai, todavia e como qualquer outro a nível nacional, ser apoiado em “80%”. Nem mesmo e após um compromisso do Senhor 1º Ministro de que o seria em “50%” (o que já era, acredito, discriminatório) nesta percentagem. Depois de muitas “trocas e baldrocas” percebe-se agora que esse apoio deve andar à volta de 13%...o que agrava, presumo que concordará comigo, a referida perspetiva discriminatória de que nos sentimos alvo, e que nos remete, de novo e sempre, para o entendimento de Mia Couto de que “os impérios morrem mas os imperialistas jamais deixam de o ser”.

Termino, como não podia deixar de ser, desejando-lhe um dia feliz por estas paragens, mas expectante sobre o que fará sobre as questões que lhe coloco, sabido que os clips informativos não passam despercebidos, nem ao seu staff, menos ainda a Vossa Excelência.