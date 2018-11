Se o povo ESCOLHE, qual é o problema?

Muito se tem falado (confortavelmente no nosso reduto), sobre a deriva das democracias, nas vitórias de candidatos ditos populistas, agregados à restante semântica do xenofobia; do fascismo e demais extremismos, com aquela “nossa” fácil lágrima de crocodilo como se a nossa mundividência ruísse em face dalguma força maléfica que denunciasse um iminente Apocalipse, como se nós fôssemos totalmente alheios a qualquer responsabilidade nesse “maldito” devir. Nada mais errado.

A eleição de Trump nos Estados Unidos e a mais recente vitória de Bolsonaro no Brasil, juntam-se a outros “eventos” como o Brexit, Le Pen em França e Conte/Salvini em Itália, e o recente crescimento da extrema-direita alemã em todos os parlamentos regionais, que invocam uma memória do nazismo e de tudo o que no passado tal representou, em tempos idos. Esses extremismos ganham terreno, não por qualquer golpe de Estado, mas através das regras da democracia que nós tanto acarinhamos e que até nos exibimos de as ter, com uma falsa superioridade moral e civilizacional perante outras latitudes menos “urbanas”.

E a dita “extrema-direita” ganha cada vez mais terreno na Europa deste século XXI. Não é apenas nas longínquas Filipinas; no seio dos americanos toscos e embrutecidos do Texas, ou dos brasileiros assustados da mega-metrópole de São Paulo irados com a endémica corrupção e profunda insegurança, que estes fenómenos ocorrem. Ou será que os vastos milhões de eleitores do Brasil que há pouco elegeram Bolsonaro, são uns inconscientes, ávidos de caos? Será essa “nossa” visão daqui da Europa a mais acertada? Temos sequer alguma arrogante altivez que nos permita sequer dar “palpites”, quando aqui na nossa casa há um enorme vespeiro político a se agigantar?

Há alguns de comentadores a defenderem que são as redes sociais que permitem estes fenómenos e que por isso, os governos devem limitar essa efervescência mediática onde cabe tudo. A verdade da mentira e a mentira da verdade, bem como todos os possíveis sofismas. Outros até destilam em flecha ao afirmarem que as redes sociais “capturaram a democracia”. Ora bem, nós sabemos que há paraísos democráticos neste Mundo onde as redes sociais são limitadas e condicionadas, e os jornais são por assim dizer, domesticados com férreos açaimes. São esses modelos que queremos, para mitigar o avanço dos “extremismos populistas”? Seremos mesmo tão infantilizáveis a esse ponto? Não será a erosão dos chamados partidos tradicionais do centro, que nos atiram para os segmentos mais periféricos desprovidos de quaisquer ideologias? Os sistemas políticos não estarão já demasiado enquistados que cada vez mais, menos pessoas neles se revêm ou se sentem representados? Os exércitos de abstencionistas que se multiplicam, não serão uma expressão dessa falência? Não será também a dita comunicação social convencional, (mais empobrecida e consequentemente descredibilizada, refém dos interesses de pressão, e do capital circulante que a compra, uma vez que a publicidade privada rareia), um pilar cada vez mais esboroado das nossas democracias que dão flanco aos discursos disruptivos e a tanto canto de sereia?

As assimetrias sociais são cada vez mais profundas nas falsas políticas de redistribuição. Podemos todos estar cada vez mais contactáveis, e ter a falsa sensação de poder na “trombeta” do teclado, e empreender a viagem viral da “maria-vai-com-as-outras”. No limite, todos nós temos direito a sermos manipuláveis. E se escolhemos em DEMOCRACIA, qual é MESMO o problema??