Um pouco a destempo, mas mesmo assim aqui vai. Apesar de já ter aqui escrito que deixo para outros com muito maior capacidade de análise e com muito maior sapiência nos saberes do tema (passe a redundância), hoje vou falar um pouco de Saúde.

Quando se fala actualmente em saúde, falamos de um Novo Hospital para a Madeira.

E a primeira coisa que tem vindo à superfície, tem sido um problema de ADN (ou DNA, para dar um ar um pouco mais científico, do género série de ficção policial americana).

Ele é DNA para cá, ADN para lá, para saber quem são os culpados do costume, para se saber a paternidade ou maternidade do bébé, com todos a quererem, a ajuizar o que tem sido ventilado pela comunicação social, a paternidade do nosso novo Hospital. Este á já um processo antigo, que já fez correr muita tinta, que fez correr muito argumento. A favor e contra.

É aqui entra o DNA – Data de Nascimento Antiga, ou se preferirmos, também podemos usar o velho PDI – Problema Da Idade (podendo o Problema ser substituído por uma palavrinha de 4 letras apenas, mas que não fica bem reproduzi-la nestes artigos, por muito que às vezes apeteça).

É um processo já muito longo, longo de muitos anos, com tantos intervenientes a dar os seus quinaus que é difícil estabelecer uma paternidade científica.

São todos pais, pois então, o que faz de alguém, galdéria. Ou galdério, se optarmos por uma maternidade existencial.

Mas antes de falarmos de hospitais, que são absolutamente necessários numa sociedade que se diz e se quer moderna, julgo que seria bom falarmos de Saúde, vista por um prisma diferente.

A OMS define Saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades, um Direito social, inerente à condição de cidadania, que deve ser assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia política ou condição socioeconômica, a saúde é assim apresentada como um valor coletivo, um bem de todos”.

Li, há alguns dias uma frase publicada numa rede social

(têm alguma utilidade, as redes sociais), com a qual concordo em absoluto, e que dizia assim:

“A Saúde nem sempre vem da Medicina.

Na maioria das vezes vem da paz de espírito, paz no coração, paz na alma. Vem do riso e do amor”.

É uma forma um pouco mais poética de dizer o mesmo que preconiza a Organização Mundial de Saúde.

Mas, é preciso reconhecer, que lá vêm as vezes em que só isto não basta.

A doença física e mental é um facto, não há volta a dar, e para tratá-las são necessárias pessoas com competências bem definidas para as diferentes formas em que as doenças se podem manifestar. São os Médicos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Técnicos Superiores, Auxiliares, sem os quais os espaços físicos, por muito boa paternidade que tenham, de nada valem. Podemos ter espaços mais antigos, sem todas as condições hoje consideradas indispensáveis, mas com profissionais altamente motivados, melhores do que edifícios muito modernos e bem estruturados, mas com desmotivação laboral.

E vice-versa.

Mas, é preciso mais, muito mais do que um novo hospital, que por si só não resolve os problemas da Saúde na Madeira. É indispensável um Novo Olhar para a realidade dos Cuidados Primários, para a relação entre estes e os Cuidados Hospitalares, para a relação estres estes dois e os Cuidados Continuados e Cuidados Paliativos. Sem uma inter-relação completa, um novo hospital, per se, não é remédio para a enfermidade Saúde!

E, já que não consenso quanto à paternidade do novo Hospital Central da Madeira (proponho este nome simples para o vindouro), proponho que se juntem todos os possíveis Pais (e Mães), para, desde já, começar uma mudança de paradigmas de motivação, para que, quando chegar a época da estreia, não se perca mais tempo a discutir como é que se vai/deve/pode/sim/não fazer agora.

Com paz de espírito, com paz no coração, com paz na alma, com riso e com amor.

P.S. 1 – o novo Hospital Central Lisboa Oriental custará cerca de quatrocentos (400) e muitos milhões de euros, e não vi tanta discussão sobre a putativa paternidade. Talvez porque terá uma maternidade incluída!

P.S. 2 – entretanto aprendemos uma nova matemática com os experts do governo da República: uma metade (propagandeada) de um todo é igual a um terço (arredondado) desse mesmo todo.

Enfim...contas de outro rosário, porque se nos doem as Costas e porque é frágil a mesa dos murros!