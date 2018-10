Requalificar ou indrominar?

O discurso de encerramento da Conferência Anual de Turismo, proferido por Paula Cabaço, secretária regional de Turismo, foi, como todos os discursos de encerramento são, um rol de elogios a todos os intervenientes, mas neste caso pelo menos, também ao destino que tão sumamente dirige.

Citando o DN de 12 de Outubro, Paula Cabaço “fez um panorama animador do sector, frisando os excelentes resultados dos últimos anos, destacando o trabalho (...) para que a Região continue a ter bons resultados e as empresas boa rentabilidade”. E terá advertido para a necessidade de requalificar e formar mais recursos humanos para dar continuidade ao sucesso.

A senhora secretária terá em mim um acérrimo defensor da necessidade de fazer essa formação (quer a inicial, quer a continuada), mas a verdade é que este apelo será tanto mais convincente quanto for acompanhado de um esforço visível no sentido de proteger e acarinhar aqueles que investem na sua formação – quer em termos de protecção do seu trabalho, quer em termos da compensação por esse trabalho.

Qualquer nabo em recursos humanos sabe que para fomentar produtividade e qualidade em recursos humanos há duas técnicas básicas: a cenoura e o chicote. Como duvido que a senhora secretária queira seguir o exemplo de alguns patrões e surrar os seus funcionários, por culpas destes ou de outrem, suspeito que a única forma que encontrará de fomentar a formação dos quadros do turismo é melhorar as suas condições de trabalho e aumentar os seus salários.

Duvido que a senhora secretária tenha conseguido o acordo dos (principais) empregadores da região em relação ao aumento dos salários e/ou redução das jornadas laborais na hotelaria. Ou sequer que tenha a coragem de afrontar as agências de viagens no sentido de proibir a contratação de profissionais de informação turística indevidamente formados – sim, porque os guias, os autênticos, têm formação universitária. Os outros, criados à pressão pela sua secretaria, não têm nada – excepto preços baixos.

Concluo portanto que, como de costume com este governo, mas particularmente nesta secretaria, vai uma enorme distância entre o que se diz e o que se quer, ou entre o que se diz e o que se está disposto a fazer. Sendo assim, senhora secretária, e até melhor prova, parece-me que está a enganar os eventuais interessados numa carreira em turismo. Por outras palavras, senhora secretária, parece-me que está a mentir.