Reflexões inquietantes

Com alguma frequência, somos confrontados com novos casos de corrupção que envolvem altas personalidades do nosso País, percorrendo sectores dos mais variados da sociedade, deixando-nos incrédulos, e ao mesmo tempo revoltados, com a natural desfaçatez com que os visados normalmente se pronunciam, com absoluta naturalidade, argumentando quase sempre com o mote das suas inocências e que, até ao julgamento, confiam na generosidade da justiça para os conduzir à “natural” absolvição.

“Surpreendeu-me a dimensão da corrupção em Portugal”, quem o disse recentemente foi a Senhora Ex- Procuradora Geral da República. Vinda de quem vem, esta constatação é deveras preocupante e reveladora do estado a que as coisas do nosso quotidiano estão a chegar, do esbatimento gradual dos valores e das referências que nos serviam de rumo, e pelas quais o povo se habituara a nortear. “O exemplo vem de cima”, era o que sempre nos diziam, em casa e na escola.

Se pensarmos que um nosso Primeiro-Ministro fez altas e poderosas falcatruas em seu proveito próprio, que outros Ex-Ministros também estão envolvidos em graves ilicitudes, e que Banqueiros que arrastaram bancos à falência para seu proveito próprio, de milhões, continuam praticamente impunes, usufruindo de reformas milionárias, perguntamo-nos para onde caminha este nosso pobre País?

Sempre nos habituámos a ver nos Magistrados Juízes, a inquestionável figura da intocável razão da justiça, mas, a partir do momento em que um alto Magistrado manipulava o sorteio dos julgamentos para posteriormente usufruir de largas somas com a absolvição dos arguidos, como pode o cidadão comum, aquele que tudo cumpre e tudo paga, e que constitui a grande maioria neste País, confiar em quem supostamente o governa?

Mas o povo, o povo cumpridor que tudo tem de pagar atempadamente dentro das regras a que o obrigam, se por acaso se descuida no pagamento do IUC, por poucos dias que sejam, não se livra da eficaz e imperdoável multa das finanças do Estado.

Até os militares, que eu sempre tinha como a Reserva da Nação, roubam agora as suas próprias armas, e viciam a sua própria investigação judiciária, pela qual se regem.

Paulatinamente, sem que nos apercebamos, a nossa sociedade está a mudar, para pior. É preciso estar atento aos sinais que vão surgindo, para entrarmos na realidade do que está a acontecer, de forma insidiosa e que tanto descontentamento gera.

Temos tido gente tóxica a governar-nos, contaminando por simples contágio parte significativa das suas esferas de influência, e, por conseguinte, a complexa e imensa máquina do Estado.

Depois há os paradoxos carregados de injustiça: enquanto grande parte dos cidadãos tenta viver com o ordenado mínimo, ou pouco mais do que isso, aos deputados não é exigido qualquer documento justificativo da sua deslocação, pela qual usufruem de 500,00€ (resolução da Assembleia da República nº 57/2004); e ainda há aqueles que da política fazem a sua profissão; e como não há limite de mandato para os deputados, isso permite-lhes perpetuar-se por várias décadas e à custa do dinheiro dos contribuintes, nos confortáveis gabinetes dos grupos parlamentares; e como se não bastasse, são considerados cidadãos inimputáveis perante a justiça, graças à imunidade parlamentar que eles legislaram.

Confesso que sempre tive alguma dificuldade em entender a democracia praticada desta forma.

É preciso estar atento aos sinais, e à forma como a “normalidade” se vai instalando. O cidadão é roubado e maltratado por delinquentes “sobejamente referenciados pelas forças de segurança”, como costuma ler-se, que repetidamente desenvolvem actividade criminal, incomodando o cidadão comum, mas continuando impunemente livres. E não vá o agente de segurança usar da força, como lhe compete, para pôr termo à situação e repôr a legalidade, porque lhe caem em cima com os “direitos humanos” dos delinquentes, e porque a arma que usa à cintura é apenas decoração. E acaba julgado em tribunal, para gáudio daquele que perturba a sociedade. E é assim agora....

É preciso estar atento aos sinais, e um deles é o contínuo aumento da abstenção nos actos eleitorais.

A saturação atinge sempre o ponto de ruptura, e é assim que os “Brasis” acontecem.