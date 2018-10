Recusa do passado pela frente

0. Millôr Fernandes, respeitável escritor e humorista brasileiro, dissera que o Brasil era um país com grande passado pela frente. Um passado colonial, escravocrata, patrimonialista e coronelista. Um passado com devastação dos índios, perseguição dos negros e violência contra as mulheres. Um passado com golpe militar, tortura e golpe parlamentar. Com massacres nas prisões, esquadrões da morte e desmatamento das florestas. Todo este passado, que é um longo pesadelo histórico, tem a máscara da alegria e a capa do estival, mas com um ranço de tragédia. Como naquela bossa-nova, beleza exaurida da lágrima, em como “tristeza não tem fim, felicidade sim”. Mas em tudo isso, tem um povo heroico, que batalha no dia-a-dia e que resiste ao Leviatã dos vários tempos. Aos resistentes do Brasil, aos que recusam tal passado tenebroso pela frente, estas linhas.

1. Entrementes, manifestações, petições, artigos de opinião, a panóplia de posições, nada disso impediu o sinistro avanço da extrema-direita, de cariz fascista. Das duas, uma: ou o pessoal mantém a hipocrisia democrática de não dar luta a quem vem matar a democracia ou deixará de lado a ingenuidade e resistirá, com coerência, firmeza e consequência, em legítima defesa de resto, contra a tragédia.

2. O cenário da instauração da onda antidemocrática estava desenhado de há algum tempo, de modo que não foi surpresa, nem instalou a síndrome da derrota. Sabia-se “operação impossível” a inversão total da tendência, mas era preciso dar luta possível e, em parte por isso, reduziu-se a diferença inicial entre os dois candidatos e criou-se um movimento dinâmico na sociedade, podendo este vir a ser uma alternativa futura. Há que reprogramar a ação política, cientes de que a dialética está instalada e que a roda da História continua a girar. Agora, e doravante, é não se ajoelhar perante a intolerância, nem dizer amém aos falsos profetas, tão pouco alinhar-se em posições raivosas já instaladas.

3. O que fez ganhar a coisa antidemocrática? Só o cansaço contra vários mandatos de uma esquerda que, para governar, entrou na engrenagem da corrupção? Só a percepção errada de que essa esquerda, mesmo sendo menos corrupta que a direita, fazia o Brasil perder a caminhada? É facto a dinâmica do falseamento da realidade e do condicionamento da opinião pública. Há um novo imperialismo, utilizando as tecnologias de informação e os algoritmos, capaz de virtualizar as vontades políticas e manipular grandes contingentes de cidadania.

4. Está a ser doloroso não ter havido “virada na reta final”. Receia-se o colapso do estado do direito, dando lugar ao ódio e à perseguição dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Quando jogam, em qualquer país, a tolerância e a intolerância, a liberdade e a repressão, a inclusão e a exclusão, sem que se perca a isenção, nunca se é neutro. Por isso, sabe-se que o retrocesso democrático não significará o fim da História, já que a resistência agora começou. Resistentes do Brasil e do Mundo (antifascistas consequentes), uni-vos! Contra o ódio e a violência, haja o amor e a solidariedade...sempre.