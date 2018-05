Reclamações

1. Quando foi implementado o sistema TDT em Portugal, as televisões mais antigas não estavam preparadas para receber o sinal e houve zonas onde, por razões diversas, não foi possível implementar antenas que fizessem chegar o sinal a todos os cidadãos. Na Madeira, de forma a ultrapassar essa situação, foi criado o “PACOTE 0” que permitia a todos, pelo custo de uma box que incluía a instalação da antena, aceder aos canais nacionais sem terem de pagar qualquer outra despesa. Isso foi permitido através de um protocolo celebrado entre o Governo da República, o Governo Regional, a ANACOM e as redes de distribuição por cabo. Foram muitos os madeirenses que aderiram ao pacote, sem perceberem que se estariam a pôr nas mãos das operadoras e que o que era para ser vitalício não era bem assim. Recentemente, a minha televisão do dito pacote 0 deixou de funcionar, e a informação é que o cartão estaria desativado apesar de a box estar em perfeitas condições. Após ter ligado para o apoio técnico, foi-me informado que aquela box era muito “antiga” e já não suportava o novo sistema implementado.

Julguei eu que me fossem dizer para, então, ir substituir a referida box. Como estava enganada. A informação dada, pela simpática operadora, é que o novo equipamento seria cedido... cedido apenas e só enquanto fosse cliente NOS nos outros serviços que detenho naquela operadora.

Confesso que, apanhada por surpresa até falei um pouco alto com a operadora, que não tem culpa de nada, e, apesar de prontamente pedir desculpa, não consegui deixar de mostrar a minha irritação. Isto, na minha modesta opinião, é uma b**** e viola com certeza o protocolo que permitiu às operadoras encaixarem, seguramente, milhares de euros, no mínimo.

Obviamente, afirmei que se tal situação não for resolvida serão alvo de queixa a todas as entidades existentes e mais algumas que possam ter interferência neste assunto.

Então, decidi investigar mais um pouco e fui à página da TDT.TELECOM.PT para perceber mais um pouco sobre esta questão e descobri uma coisa fantástica, que seguramente a maior parte das pessoas desconhece.

Se a residência não estiver coberta pelo sinal TDT, existe a solução TDT complementar, que é um descodificador comparticipado que, no caso de preencher os requisitos (ver na pág web.), pode ser adquirido por 30€ (a antena e cablagem não incluído).

Para adquirir basta ver as lojas aderentes na Madeira na página acima mencionada. Quanto ao “pacote 0”, aconselho às entidades a perceberem o que se está a passar e aos cidadãos a quem for “cortado” o serviço a prontamente reclamarem.

2. Também eu, tal como milhares de outros passageiros, vi o meu regresso à Madeira adiado por um dia e uma aterragem (ao fim de 3 tentativas) atribulada devido às condições atmosféricas do aeroporto da Madeira. No momento da aterragem só me questionava: se com os limites de vento que todos reclamam para aumentarem é isto, como será se os alterarem e permitirem aterragens em condições mais adversas?

Por favor, não brinquem com coisas sérias. Se pensam que os cancelamentos e os atrasos de voos prejudicam o turismo imaginem o que não será um acidente?

Ao poder político apelo a que não tome decisões baseadas em “vontades” e que se deixe de pressões e eventuais ingerências. Deixem que os técnicos (que realmente sabem) se pronunciem sobre este assunto.

A segurança está em primeiro lugar. Todos os passageiros percebem se não puderem viajar porque as condições atmosféricas são más.

O que não entendem, e com isso ficam revoltados, é com a falta de apoio em “terra”, por isso a estratégia deverá estar na partilha de responsabilidades nesse apoio, entre as companhias, governos e aeroportos (Madeira, Lisboa e Porto), podendo mesmo incluir a adesão de unidades hoteleiras e de restauração quando estas situações excecionais acontecem.

No meu caso, que me encontrava em Lisboa, estive mais de 2 horas numa fila para remarcar o voo. Simplesmente porque a TAP naquele momento tinha apenas duas hospedeiras para resolverem o problema de todos os voos da TAP do aeroporto, com situações tão diversas como compra de bilhetes, informações de atrasos, cancelamentos etc, etc...

Apoio da TAP, em refeições ou comparticipação no alojamento foi nulo, a todos os passageiros que tiveram que ficar para o dia seguinte para regressarem à ilha.

Por isso, entre tantas e possíveis soluções, e a título de exemplo: criem zonas de lazer para crianças no aeroporto - crianças felizes pais descansados; mais cadeiras confortáveis e zonas de descanso; balcões de informação e apoio dotados de mais recursos humanos e mais organizados de forma a apoiar os passageiros nestas situações em zonas diferenciadas (nem que seja de forma excecional); se os passageiros tiverem de pernoitar e necessitarem de alimentação, criem uma rede de associados de hospedagem e restauração, onde os mesmos poderão fazê-lo em troca de um “vale/cupão” fornecido para o efeito.

Será tão difícil implementar, ao menos, as coisas mais simples e que nos podem distinguir na qualidade e inovação de todos os outros destinos?

3. Se tem coisa de que não reclamo é de ser mãe. Feliz Dia da Mãe a todas as mulheres do Mundo que sentem o privilégio de o serem.