Quanto vale um madeirense?

“A paz engloba a justiça social”

Francisco Sá Carneiro, 1973

Sem a justiça social não há estabilidade social. A injustiça social promove a discriminação e conduz a situações de convulsão social.

Não é por acaso que a pasta da ação social é uma das mais importantes em qualquer governo. É ela o garante da paz social necessária ao normal funcionamento da economia.

Qualquer falha nesta área e a ausência prolongada de respostas aos problemas das pessoas e das suas famílias conduz a situações de desespero que devem preocupar-nos a todos, não só pelas consequências na saúde das pessoas, mas também porque nelas apodera-se um sentimento de abandono coletivo que tem consequências difíceis de resolver e até de prever. A paciência tem limite até nas pessoas mais pacifistas.

E ao deixarem de confiar nas instituições que deveriam garantir as respostas adequadas aos seus problemas, passa-se a ambicionar algo completamente diferente.

Foi assim que surgiu o Trump nos Estados Unidos, aconteceu o Brexit no Reino Unido, surgem movimentos contra os emigrantes na Europa, sobe a adesão dos cidadãos aos movimentos de extrema-direita, ou à extrema-esquerda. E engane-se quem acredita que tudo isto só acontece “lá fora”.

Por cá, estamos a ser confrontados com o regresso dos nossos conterrâneos da Venezuela. E como estamos a gerir a situação?

Assistimos a um aproveitamento político da desgraça alheia, quer do Governo Regional, quer dos deputados que se dizem muito preocupados com o apoio a dar aos que regressam da Venezuela.

Quem tem olhos que veja - se queremos manter a paz social, temos de garantir a justiça social e exigir a igualdade de tratamento em situações semelhantes. Os apoios sociais devem ser concedidos a quem precisa em igualdade de circunstâncias, sejam eles emigrantes da Venezuela ou madeirenses que aqui residem. Ou será que um “madeirense” vale menos que um “venezuelano”?

Na procura de captar os votos dos luso-descendentes concedem-se apoios de forma mais rápida e ligeira que aos madeirenses carenciados. E será que todos precisam efetivamente de apoio?

A rapidez constatada no apoio a estas pessoas leva-nos a questionar se a análise de atribuição dos apoios aos emigrantes vindos da Venezuela está a ser feita com a mesma exigência que a análise feita aos madeirenses, ou será que se caiu na tentação de dar prioridade a estas pessoas, deixando os madeirenses em situação desigual?

Procuram-se soluções de autonomia financeira para estas pessoas, concedendo emprego rápido, pensões sociais por velhice, vários subsídios económicos, apoios para a medicação e o rendimento social de inserção. Chega-se ao cúmulo de existirem casos de quem nunca contribuiu para o sistema de segurança social português receber mais apoio financeiro e em tempo recorde do que os próprios madeirenses. Como? Porque o cálculo da ajuda aos emigrantes vindos da Venezuela considera-os como agregados isolados, possibilitando maior apoio. E como é feito o cálculo da ajuda aos madeirenses? Englobam o rendimento de todos os elementos do agregado familiar, mesmo os que passaram a viver em casa de familiares pelas mais diversas razões. Porquê esta diferenciação? Não se deveria considerar a mesma forma de cálculo para todos e considerar todos como agregado isolado?

Afinal, qual o critério de avaliação? É a carência ou o rótulo de “venezuelanos”? É esta a justiça social que queremos? Estão conscientes do efeito que isto terá em todas as outras pessoas?

Para além destes apoios financeiros, o Governo Regional da Madeira comprometeu-se em arranjar habitação para os emigrantes regressados da Venezuela. E os madeirenses que aguardam há mais de 10 anos por uma moradia? A necessidade de um “venezuelano” por uma habitação é maior do que a de um “madeirense”? E a rapidez com que são inseridos no mercado de trabalho?

Tudo se sabe e o que ainda não se sabe vimos a saber. E a injustiça é o que mais revolta as pessoas. Esta disparidade de tratamento acaba por constituir uma discriminação contra os próprios madeirenses e pode instigar no futuro a convulsões sociais.

Não está em causa o apoio necessário às situações de dificuldades vividas por algumas pessoas, mas a atual construção de um sistema social desigual e discriminatório, favorecedor de um clima de xenofobismo que poderá sair muito caro a todos nós.

Temos de compreender a situação angustiante de um madeirense que espera há anos para resolverem a sua situação e vê agora, por uma questão política, arranjarem rapidamente soluções para outros que se encontram na mesma agonia socioeconómica.

Os verdadeiros políticos e líderes não devem ter medo de pôr o dedo na ferida. Alertar para as questões que podem ter consequências graves para a sua comunidade é a sua missão. Porque se se demitirem desta intervenção ativa, não passarão, como Francisco Sá Carneiro dizia, de políticos de café.