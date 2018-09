Provérbios de Salomão

Ao rei Salomão, filho de David, rei de Israel entre o ano 966 e 926 a.C., são atribuídas cerca de “três mil provérbios e compôs mais de mil canções”, conforme descreve o Livro dos Reis. Embora alguns devam ser interpretados à luz da época, a maior parte dos provérbios mantêm plena atualidade. Relembramos alguns:

- O tolo pensa que está sempre certo, os sábios aceitam conselhos.

- Os ingénuos são herdeiros da estupidez.

- O insensato passa por sábio e prudente, quando fecha a boca e se cala.

- Aquele que oprime o pobre, enriquece-o, quem dá ao rico empobrece-o.

- O pobre é detestado até pelos seus companheiros, o rico tem muitos amigos.

- O homem importante tem muitos aduladores: todos são amigos de quem dá presentes.

- O primeiro que se defende parece ter razão, até ao momento em que o adversário o contradiz.

- Há quem não tenha nada e finja que é rico e quem passe por pobre, tendo uma grande fortuna.

- Não vale a pena estender uma rede, se os pássaros estão a ver o caçador.

- Intrometer-se em questões alheias é como agarrar pelas orelhas um cão que passa.

- O carvão mantém as brasas e a lenha mantém o fogo, o intriguista mantém o conflito.

- Confiar num traidor em dia de desgraça é mastigar com um dente estragado ou andar com um pé torcido.

- O mau fica preso nas suas próprias maldades.

- Mesmo a sorrir, o coração pode estar triste.

- A paz de espírito favorece a saúde; a inveja até os ossos corrompe.

- Quanto mais uma palavra for amável, mais convence.

- Mais vale encontrar uma ursa enfurecida, por lhe terem roubado os filhos, do que um estúpido a dizer tolices.

- Quando não há bois, falta o trigo no celeiro; as colheitas aumentam com a força do boi.

- Vai ver a formiga, ó preguiçoso; vê como ela faz e aprende a lição. Ela não tem capataz, nem oficial nem patrão, mas faz as suas provisões de comida no verão.

- Os cabelos brancos são uma coroa de glória, quando embranquecem no caminho da honradez.

- O pão roubado é saboroso, mas depois deixa a boca áspera.

- Um rei que pratica a justiça assegura a prosperidade do país; mas, quando pensa só nos impostos, arruína-o.