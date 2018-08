Profissão, trabalho, emprego

Novo ciclo, velhos vícios. O mundo laboral vive tempos de mudanças significativas, muitas das atuais profissões estão a desaparecer, algumas já se apagaram, muitas procuram adaptar-se numa estratégia de sobrevivência, enquanto um conjunto de outras, que ainda não conhecemos, preparam o caminho para se imporem, com diferentes exigências em termos de conhecimentos, competências, novos modelos e novas formas de trabalhar.

É uma realidade inevitável. Contudo, devemos estar bem despertos e não nos deixarmos atordoar pela onda desta nova cultura de trabalho e de emprego que aí vem e que, em grande parte, sem nos apercebermos, já chegou. Como sempre fizemos ao longo da história, vamo-nos ajustar e ser criativos, vamos aprender as competências exigidas e adquirir os saberes e a experiência necessária, mas, sempre, cientes dos nossos direitos, porque não vale tudo.

Ter uma profissão não é um favor, é um direito, por isso, seria importante que cada um de nós olhasse em redor e repetisse em voz alta as palavras de Bertolt Brecht “(...)Depois agarraram uns desempregados/ Mas como tenho o meu emprego/Também não me importei/ Agora estão me levando/ Mas já é tarde./ Como eu não me importei com ninguém/ Ninguém se importa comigo.”

Existe mais mundo para além do nosso metro quadrado, sozinhos, a vida em sociedade é uma miragem. Muitas vezes, ouvimos falar das pessoas de acordo com a sua ocupação profissional, valorizando ou desvalorizando, conforme o estatuto que a remuneração estabelece, como se a profissão e o ordenado definissem o caráter, o humanismo ou os conhecimentos de quem quer que seja. A dignidade e o valor da nossa atividade profissional está na forma como nos dedicamos, nos envolvemos e nos esforçarmos por fazermos o melhor possível no trabalho. Todas as profissões são importantes e desempenham um papel fundamental, umas mais exigentes do que outras, assentes em formação superior, técnica ou especializada, outras menos rigorosas, embora tão importantes e necessárias. Não obstante, independentemente do estatuto social da nossa profissão, nenhum de nós está seguro.

Progredindo com “pezinhos de lã” e coberta pela capa da democracia, esta renovada cultura laboral, classificada como irreversível, em vez de criar uma expetativa de mudança na forma de respeitar os homens e as mulheres que exercem a sua profissão, tem servido de desculpa perversa para acabar com a maioria dos direitos dos trabalhadores de todas as profissões. As práticas de desrespeito por quem trabalha mantêm-se, aliás, agravam-se de forma perigosa, porque, sendo abordadas como contingências da era moderna, contemporânea e futura, surgem como uma rotina normal.

Assim, perante esta realidade, torna-se crucial atualizar e intensificar a luta contra: a falta de condições de trabalho, a instabilidade na profissão, a exploração dos profissionais de qualquer setor em termos de horários, salários e volume de trabalho, a contínua precariedade laboral, os ordenados em atraso, a banalização do encerramento de empresas sem salvaguardar os direitos de quem estava a trabalhar.