Professores em luta

A dimensão da adesão à greve às avaliações no continente (acima dos 95%) mostra como foi oportuna a apresentação de uma proposta pela Secretaria Regional de Educação para a recuperação de todo o tempo de serviço dos períodos de congelamento, comprometendo-se, dessa forma, a repor a justiça e a reparar a discriminação de que estavam a ser vítimas os docentes da RAM em relação à grande maioria dos trabalhadores da função pública.

Que não restem dúvidas: a luta dos professores e dos educadores é mais do que justa, como têm reconhecido inúmeras personalidades de todos os quadrantes políticos e como se depreende das constantes afirmações do Primeiro-ministro, que se tem escudado atrás de um argumento falacioso: não há dinheiro. Pois todos sabemos que a verdade não está na falta de dinheiro, mas na sua falta para o que faz falta (o pleonasmo é intencional), ou por outras palavras: o mal é Portugal continuar a ter uma repartição da riqueza terceiro-mundista, ou seja, muito dinheiro nas mãos de poucos e não uma distribuição justa do mesmo.

Esta constatação leva à revolta quando se pretende enganar o povo através da demagogia e do recurso a expedientes ilegais. É o que está a acontecer com a decisão do Governo da República de decretar os serviços mínimos, a partir do início de julho, para obrigar os professores a concluir o processo de avaliação do presente ano letivo. Com esta decisão, o Governo está a violar a lei, pondo em causa o direito à greve. Tal acontece porque, neste caso, os serviços mínimos serão sempre serviços máximos, já que ninguém concebe que não sejam os professores de cada uma das disciplinas a fazer a avaliação dos alunos com que trabalharam ao longo do ano. Não é isto, impedir os professores de fazer greve? Não é isso uma ilegalidade?

Por isso, se os alunos e as suas famílias se sentem injustiçados, devem revoltar-se contra o Governo e não contra os professores, que estão a agir tendo do seu lado a força da lei e da razão, para além da razão moral que lhes assiste. É o Governo que deve deixar a sua intransigência e negociar com os docentes. Na verdade, não são estes os intransigentes, já que se limitam a reclamar por um direito. Não são os nossos direitos inalienáveis? Como podem, então, prescindir do respeito pela sua carreira?

Por tudo isto, o SPM congratula-se por na RAM ter surgido uma proposta de recuperação que, embora careça de aperfeiçoamento, evitou que estivéssemos a viver um fim de ano letivo muito atribulado. Porém, está solidário com os colegas do continente e dos Açores e espera que o Governo da República se deixe iluminar pela razão.