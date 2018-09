Prestar contas – A qualidade do “produto”

Existem muitas formas de avaliar o trabalho realizado e o grau de retorno dos investimentos que foram feitos. A natureza das organizações em causa, a sua missão, os objetivos, o nível de maturidade e consolidação, etc., deverão naturalmente ser tidos em conta.

No entanto, quando se tenta fazer uma análise séria que tenha em consideração as particularidades dos contextos, normalmente, isso é entendido como uma desculpa, uma espécie de “sacudir a água do capote” e fuga às responsabilidades.

Ora, numa altura em que a Universidade da Madeira (UMa) comemora os 30 anos da sua criação, talvez por ser um “número redondo”, existe a natural tendência para fazer balanços ... sendo óbvio que não é possível fazer uma análise aprofundada sem ter em conta as especificidades de implementação de uma Universidade numa região ultraperiférica...

Contudo, até para que não se alimentem demagogias, um dos principais indicadores que deve ser utilizado para avaliar uma instituição de ensino superior, na nossa modesta opinião, é indiscutivelmente, a qualidade e o sucesso profissional daqueles que ajudou a formar (os seus licenciados, mestres e doutores).

A título de exemplo, de uma forma muito sucinta, que os carateres disponíveis para este artigo, assim o exigem, vejamos o caso do curso mais antigo da UMa, a licenciatura em Educação Física e Desporto.

Facilmente se constata que ex-alunos já atingiram (com muito mérito próprio) dos mais elevados patamares profissionais ao nível do Treino Desportivo, do Ensino, da Saúde e Prescrição do Exercício e da Gestão das Organizações Desportivas. Ou seja, há: - Treinadores de equipas profissionais e não profissionais das mais variadas modalidades desportivas com expressão internacional e nacional; - Selecionadores nacionais com presenças em Jogos Olímpicos, mundiais e europeus; - Responsáveis por centros de alto rendimento no estrangeiro; - Responsáveis pela gestão de modalidades em Jogos Olímpicos e representantes de federações internacionais; - Presidentes de Federações, de Associações e de clubes; - Membros de órgãos de Governo e elevados cargos na Administração Pública; - Membros de Conselhos Executivos, Delegados de Grupo e responsáveis de Departamento das Escolas; - Proprietários de Ginásios, Diretores Técnicos e membros da administração de empresas de nível internacional, etc., etc., etc.

Que cada um tire as conclusões que quiser ou conseguir, mas há evidencias que dificilmente podem ser negadas ou distorcidas, mas tudo é possível, nomeadamente quando, para alguns, o centro do mundo parece estar situado no seu umbigo.

Certamente que muitos erros foram cometidos e que há muito trabalho pela frente para que se possa continuar na vanguarda do conhecimento, permitindo assim que os nossos alunos continuem a ter vantagens competitivas em diferentes áreas profissionais.

A finalizar, gostaríamos de realçar, por ser da mais elementar justiça, que devemos ter orgulho, muito orgulho, não só naqueles que conseguiram através do seu trabalho estar debaixo dos holofotes da comunicação social, mas também em todos aqueles que, sem ter o mesmo reconhecimento mediático, têm o importantíssimo reconhecimento dos colegas, dos alunos, dos desportistas, dos pais e encarregados de educação... que diretamente testemunham a excelência do seu trabalho, o empenho e a dedicação que colocam diariamente naquilo que fazem.

Reiteramos, quem melhor que os nossos ex-alunos para atestarem a qualidade da formação inicial (ou contínua) que tiveram? Atestar, não apenas com palavras, mas essencialmente com a qualidade do seu trabalho, com as funções que desempenham, com os cargos que exercem, com o reconhecimento profissional e humano dos seus pares e de quem com eles lida ...

Tem sido um privilégio trilhar este percurso com um conjunto de colegas (alguns infelizmente já não estão entre nós) que dedicaram/dedicam uma parte significativa da sua vida a esta “causa”.