Porque esperas Madeira, para te diferenciares?

Se olharmos para a economia regional, em termos de diferenciação em relação a outros destinos turísticos, não vislumbramos grande distinção que seja convergente com o rumo dos tempos e que resulte da intervenção humana, nomeadamente da ação governativa, e do que esta permite aos empresários, pequenos e grandes, mas particularmente a estes últimos, já que estimulados, devidamente regulados e “observados” pelas autoridades, são aqueles que podem efectiva e rapidamente introduzir o decisivo factor diferenciação no destino Madeira. Realce-se que diferenciação associada a qualidade, significa competitividade. E competitividade significa economia dinâmica e consequentemente geradora de riqueza e emprego. No entanto, o que temos para oferecer de autêntico e diferenciador continua a ser pouco mais do que a generosa mãe-natureza nos presenteou. Tempo ameno, vegetação da macaronésia luxuriante que proporciona agradáveis caminhadas pela natureza, segurança que resulta da condição geográfica insular e da pequenez territorial e, já como resultado da intervenção humana, unidades hoteleiras confortáveis, um leque gastronómico pequeno em variedade, mas ainda assim aceitável para quem nos visita e muito importante quando se recebe, a arte de se transformar um estranho, o cliente, num hóspede, ou seja, a hospitalidade. Se questionarmos: algum destes factores nos diferencia competitivamente dos inúmeros destinos turísticos no globo? A resposta é: Não! Ora, no sector turístico, a grande tendência para o século XXI, é a sua abordagem em modo sustentável. Na dimensão sustentável inclui-se, o uso de energias renováveis, o tratamento dos esgotos domésticos reduzindo os impactos ecológicos e os problemas de saúde, a separação e reciclagem do lixo, a agricultura em modo biológico, a qualidade da água do mar e a forma como se trata o oceano, a relação de respeito com todos os animais sensientes, entre outras atitudes confluentes e concorrentes. E a adopção de todos estes modos de estar devem ser “vendidos” na promoção do destino Madeira como factor diferenciador, porque estar nos mercados internacionais a “vender” algo que existe em qualquer parte do mundo não só exige um enorme esforço financeiro que sendo público é discutível, como também provavelmente é ineficaz. Particularmente quando pelo facto de sermos um destino insular, estarmos condicionados pelo factor transporte aéreo, ainda para mais quando se persiste em não manter todo o ano, uma linha ferry de ligação ao continente português. O turismo na Madeira para se afirmar nos mercados mundiais, terá forçosamente de optar pela diferenciação e não estar ao sabor das crises que ocasionalmente ocorrem em mercados concorrentes, como tem acontecido. Tem de se oferecer o que os outros não disponibilizam, ou se já o fazem, ainda o fazem timidamente e/ou com fraca qualidade e essa diferenciaçao está ali, à esquina, e chama-se região em modo sustentável. Para isso as entidades governativas regionais e locais, têm de tomar medidas que convirjam nesse sentido, pois o nobre acto de governar não se deve cingir apenas ao curto prazo, mas particularmente ao longo prazo. As preocupações governativas com a sustentabilidade do planeta, devem traduzir uma genuína preocupação e respeito pelas gerações futuras, adaptando essa necessidade ao modelo económico (in)felizmente globalmente vigente.