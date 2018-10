Por uma saúde mental às cores!

Muito se tem falado sobre a saúde mental, sobre as doenças psiquiátricas e a sua envolvência nas diferentes esferas da vida pessoal e social não só da pessoa que possui a doença mas também na sua família, no seu grupo de amigos, no seu trabalho e na sociedade envolvente. A sociedade parece começar a “acordar” de forma mais clara para esta realidade. Mas apesar de tudo, o estigma e a discriminação ainda são bem patentes!

Às vezes, é necessário transpor para números esta viva realidade de forma que as consciências de cada um se tornem claras e olhem para esta verdade de outra forma, ou pelo menos, olhem para esta verdade com consciência plena.

Segundo a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, apenas um quarto dos doentes com perturbações mentais em todo o mundo recebe tratamento e só 10% têm tratamento considerado adequado!

Sempre que a minha mente “pára” para pensar sobre esta realidade, logo me movo para um mundo que me parece irreal. Sinto e vejo a saúde mental como um grande arco iris que se dissipa num horizonte longe de mim mas ao mesmo tempo muito sentido dentro de mim. Não concebo uma saúde mental plena que não seja recheada de cores e de valores como a generosidade, o respeito, a solidariedade, a justiça, a humildade, o amor, o perdão, a gratidão, a perseverança, a esperança, a prudência e a integridade.

Trabalhar na área da saúde mental, seja como enfermeiro, psicólogo, médico, assistente social ou de outra forma qualquer, exige uma entrega diária, completa e sem dúvida alguma, exige que os profissionais de saúde manipulem uma série de competências pessoais e técnico-científicas no sentido de irem ao encontro daqueles que os procuram em momentos de sofrimento, desesperança, angústia mas também em momentos de alegria e de concretização pessoal.

Não são raras as vezes que oiço este tipo de desabafo: “A minha vida até corre bem, tenho emprego, uma família, amigos, porque não consigo sentir-me bem comigo próprio? Que se passa comigo?” Somos seres complexos, temos vidas únicas...muitas vezes, percebermos as nossas experiencias de vida não é fácil...confundimo-nos...preocupamo-nos...estranhamos...parece que estamos num enorme novelo emocional onde o princípio e o fim parecem não existir. Mas com o apoio adequado (especializado) é possível clarificar sentimentos e experiências vividas. É possível desfazer o emaranhado emocional que nos aprisiona e impede de viver plenamente!

Para mim, sem sombra de dúvida, ter saúde mental passa inequivocamente pela minha felicidade e pela felicidade dos que me rodeiam. Sou por natureza um ser em busca da felicidade plena! É neste sentido, que partilho plenamente da opinião da autora do blog be&do – Paula Marques Jorge: “Ter Saúde Mental é ser Feliz, aceitando-nos como somos e gostando de quem somos; é ser-se agradecido, reconhecendo o real valor de tudo o que temos; é saber reconhecer em cada obstáculo uma enorme oportunidade de aprendizagem e de crescimento; é saber parar e refletir antes de decidir; é confiar nos outros sabendo que somos também nós pessoas de confiança; é reconhecer as nossas emoções e saber adequá-las a cada situação; é aprender a reconhecer o nosso próprio valor e saber utilizá-lo, tornando-nos úteis e mais criativos...Ter Saúde Mental não é uma característica que se compra numa lotaria. É, independentemente das características de cada um de nós, sermos autênticos, sabermos respeitar a nós e aos outros. Ter Saúde Mental é abraçarmos a vida de um modo realista e positivo e estarmos disponíveis para aprender a nos adaptarmos às circunstâncias sem perdermos a nossa individualidade e integridade. É saber olhar para o outro e respeitar o que vimos, ao mesmo tempo que, se preciso for, redesenhamos a vida com autoconfiança defendendo em primeiro lugar e sempre fidelidade a nós próprios, com amor, assertividade e dignidade. Ter Saúde Mental é isto, é saber: Despertar o Sentir, Inovar o Pensar e Entusiasmar o Agir. É aceitarmos o desafio de dar mais cor à vida!”