Políticos sérios precisam-se

É impressionante o ruído político com que somos bombardeados todos os dias. Têm um único objetivo – convencer que o supérfluo é importante. É a velha estratégia de jogar areia para os olhos.

Sinceramente, com tanto problema para se resolver em Portugal é tema de discussão uma lei que permite a mudança de sexo aos 16 anos? Questiono a prioridade do tema e questiono a idade escolhida. Legislar é importante para criar a consciência da diferença, mas a discriminação não se elimina por decreto. Aos 16 anos? Quantos adolescentes querem fazer algo no seu corpo e, na fase adulta, até consideram absurdo o que desejaram? Deveriam, no mínimo, estabelecer os 18 anos que é a idade em Portugal de passagem para a idade adulta.

O populismo não permite governar a bem das pessoas. A discriminação a que estas pessoas são sujeitas só será eliminada com uma cultura de respeito pelo outro. E o que se está fazendo quanto a isto?

Nas últimas semanas, fomos também bombardeados com a questão do reembolso das viagens dos nossos deputados à Assembleia da República. Temos um deputado que se demitiu e vai devolver o que recebeu, outra que pediu desculpas e também vai devolver, e, ainda outra que deu uma morada de residência que lhe permitiu receber uns dinheirinhos extras.

Pessoalmente, não me indigna a remuneração dos deputados para o exercício das suas funções, nem a existência do subsídio de deslocação. Um deputado com valores morais, com uma situação familiar estável, presente no crescimento dos seus filhos e com vínculo à população que o elegeu fará com toda a certeza um melhor trabalho em prol da comunidade que o elegeu. O que se espera em troca é que faça bem o seu trabalho. Que faça política de forma inteligente e que lute pela melhoria de vida da população, sobretudo daquela que o elegeu. Talvez a exclusividade seja o que falta exigir aos deputados para evitar situações dúbias de conflitualidade de interesses.

Viver num país democrático e livre não significa aceitar tudo porque somos democráticos. Há certas coisas em que temos de impôr limites. Aqui reside a maior sabedoria e dignidade do trabalho de um deputado, atuando como “inspetor” do povo no parlamento. E, por isso, há que ter cuidado com os exemplos que se dão.

Por cá, o ruído é caricato. As sessões na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira mais parecem ringues de agressões verbais, nada abonatórias para a instituição e nada atrativas para o cidadão. Frequentemente o espectador fica com a sensação que o discursante fala a cuspir para a audiência de tanta raiva que imprime nas suas palavras. É ouvir em off a barulheira que os deputados do partido do governo fazem, tal como um grupo de alunos indisciplinados, não ouvindo o que a oposição tem a dizer de tão sábios que julgam ser. São uns e outros a acusarem-se implicitamente de que o outro é burro, louco ou ignorante simplesmente porque não partilham a mesma opinião.

Não é desta forma que conquistarão audiência. Pelo contrário, só afastam o cidadão que já não tem paciência para aturar ninguém. Não é só o partido que governa que fica prejudicado. É, sobretudo, a oposição, pois não demonstra ser uma alternativa credível ao que existe.

É evidente que é preciso responder, mas a resposta não pode ser uma reação nervosa. Aprendam a discordar com inteligência e com palavras hábeis. Conquistem o respeito dos cidadãos pelo vosso trabalho e pela instituição que representam.

O problema, caro leitor, é que tudo isto também está a acontecer na sequência da colocação de deputados sem qualquer preparação, com falta de maturidade e sem competência e fomos nós que votamos nestas pessoas. Sejamos capazes de no futuro optar pelo mal menor, atendendo às alternativas existentes.

Talvez as listas a deputados do partido do governo no próximo ano melhorem, já que o Governo Regional anunciou que vai abrir entre 200 a 300 vagas na administração pública regional. O timing da abertura é suspeito, bem como os jogos de bastidores que já ocorrem. Concursos à alfaiate normalmente não privilegiam o mérito e a competência. E estes são como o dito castelhano – «No creo en brujas, pero que las hay, las hay».

Precisamos impor limites. Precisamos dizer o que queremos para o futuro. Sejamos cidadãos ativos!