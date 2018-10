Política vs. Ilusionismo

A propósito da recente remodelação governamental, o Jornal “O Diabo” – que não tenho por hábito ler, mas no qual, desta feita, não consegui deixar de reparar – escreve na capa da sua edição de 16 de Outubro, apelidando o PM António Costa como “o grande ilusionista”, que “o homem dos truques tirou mais um coelho da cartola.”

Ora, apesar de não subscrever (nem acreditar em) tudo o que aparece na comunicação social, não pude deixar de pensar que, no que diz respeito à Madeira, os “truques de ilusionismo” também se vão sucedendo, e a um ritmo – quase – alucinante.

Em concreto, e começando pelo financiamento do novo Hospital Central da Madeira, a “magia” consistiu em transformar a prometida comparticipação de 50% dos custos da construção deste equipamento num valor substancialmente inferior. Designadamente, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 132/2018, de 10 de Outubro, ficámos a saber que, ao contrário do que a matemática dita, metade de € 265.983.447,05 não são € 132.991.723,50, mas sim, € 96.481.723,54.

Mas qual é/foi a “receita” para transformar 50% em pouco mais de 36%?

Simples:

1. Vendem-se, antes de tempo e sem qualquer perspectiva que o respectivo preço possa vir a ser recebido, 2 bens alheios, ficcionando-se/antecipando-se a respectiva receita;

2. Deduz-se esta receita virtual/potencial ao custo total do investimento;

3. “Esquece-se” que neste custo total não foram considerados os custos com expropriações, nem com o IVA a suportar pela RAM; e,

4. “Esquece-se” que parte substancial do IVA a suportar pela RAM (designadamente, cerca de 20% do investimento total, ou seja, mais de 53 milhões de euros) será uma receita do Estado e não da primeira,

E grita-se bem alto abracadabra (!!), fiando-se que ninguém, perceberá que, afinal, o custo final/efectivo para o Estado será de cerca de 43 milhões de euros, e que todo o valor restante terá que ser suportado/adiantado pela RAM.

Por sua vez, e passando a 2 outras questões que, alegadamente, também estariam (ou iriam ser) resolvidas a curto prazo– tendo a respectiva resolução sido anunciada, com “pompa e circunstância” no Dia do Empresário Madeirense, organizado pelo ACIF –, constata-se que (i) o problema do subsídio de mobilidade não só permanece por resolver, como, afinal, cabe à RAM resolvê-lo da forma que melhor entender/puder, e que (ii) a prometida redução dos juros suportados pela RAM no âmbito do empréstimo concedido pelo Estado Português ainda não se concretizou, e, a concretizar-se, será inferior à projectada/adequada.

Se como Otto Von Bismarck afirmou em tempos, “a política é a arte do possível”, creio que é legítimo afirmar que o ilusionismo é a arte do impossível. Mas se, pelo menos, nas palavras, a distinção/fronteira entre estas duas artes é clara, a prática nacional demonstra que pode ser muito difícil separá-las. Confusão que até pode agradar aos ilusionistas, abrindo-lhes novas saídas profissionais, mas que, como é óbvio, não contribuiu para a credibilização da política e dos políticos...