Perplexidades

Em jeito de balanço de meio do ano, aqui ficam alguns dos assuntos que, para além da falta de Sol, me têm causado maior perplexidade:

1. Já são (à hora que escrevo) 9 os jogadores do Sporting que rescindiram o seu contrato alegando justa causa, desconhecendo-se ainda se a “sangria” irá ficar por aqui, bem como para onde rumarão tais jogadores.

Não me preocupa tanto se existe, ou não, justa causa, ou se Bruno de Carvalho é, ou não, demente, questões que serão, certamente, esclarecidas na sede e no momento próprios. Preocupa-me, outrossim, que, fruto de uma recente alteração legislativa (Lei n.º 54/2017 de 14 de Julho), os jogadores que rescindam contrato com o seu clube possam, imediatamente, representar outro clube, designadamente, sem que a existência de justa causa tenha que ser reconhecida, ainda que indiciariamente e de forma muito célere, por qualquer instância judicial ou reguladora.

Esta – irreflectida e irrazoável – opção do legislador, bem aproveitada pelos “beneficiários” da mesma, pode transformar-se numa “arma de destruição maciça” dos clubes de futebol portugueses, que, como é sabido, vivem da formação e/ou da valorização de jogadores de “segunda linha”.

2. O Primeiro-Ministro António Costa veio à Madeira anunciar uma “mão cheia de nada”, incluindo a intenção de revisão do actual regime do subsídio de mobilidade, que, nas palavras do mesmo, “apenas beneficiou as companhias aéreas”, presumo que, desde logo, a sua/nossa “querida” TAP.

Pois bem, escassos dias depois, ficámos a saber que, afinal, a solução não passa, por exemplo, por “disciplinar” a TAP, mas sim por passar a “batata quente” para o Governo Regional. E pior ainda, impondo a este um valor máximo para lidar com a mesma.

Ora, recorde-me, por favor, Dr. Costa:

Qual é o valor máximo do subsídio por viagem aplicável nos Açores?

E qual é o valor máximo/total do “envelope” para a mobilidade dos Açorianos?

Se não souber as respostas, pergunte ao Sr. César, que ele explica.

3. Ainda na área da mobilidade, é surpreendente – e inaceitável – o impasse/folhetim relativo aos limites de vento do Aeroporto da Madeira/CR7 e ao cancelamento de voos, que, fruto da sua ampla difusão a nível mundial, tanto têm prejudicado a reputação da Madeira como destino turístico e de negócios.

Em concreto, é inaceitável – e inexplicável – que o Aeroporto da Madeira seja, alegadamente, o único aeroporto do mundo sujeito a limites obrigatórios, e que, ainda para mais, terão sido fixados em 1964. E é inaceitável – e aparentemente injustificado – que, também alegadamente, tais limites apenas tenham passado de recomendáveis para obrigatórios recentemente.

Por fim, e porque não deixar que se decida é pior que decidir mal, é inaceitável – e indecente – que a ANAC tenha feito “veto de gaveta” à célere/imperiosa realização do estudo sobre a eventual revisão dos actuais limites de vento.

Irá a – milionária – ANAC compensar a – remediada – RAM por todos os prejuízos que esta está continuadamente a sofrer?