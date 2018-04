Participar compensa

Num tempo em que os cidadãos desconfiam de forma generalizada das mais-valias da participação cívica e do envolvimento político, no Funchal continuamos a ter óptimos exemplos de que vale mesmo a pena participar.

Em 2014, com o lançamento do Orçamento Participativo do Funchal, este município teve a ousadia de ser pioneiro na Região no lançamento de um mecanismo local de democracia participativa e cidadania por excelência. Ao permitir que os cidadãos apresentem, discutam e votem em projectos que beneficiam toda a cidade, o executivo da câmara dá espaço para que os cidadãos também se responsabilizem pela gestão do que é de todos. Passados 4 anos, já ninguém duvida dos méritos desta iniciativa. Mas se alguém ainda duvidasse, bastaria olhar para os projectos concluídos e para aqueles que se encontram em fase de execução para dissipar qualquer dúvida que restasse: é ver o skatepark do Funchal, um projecto apresentado por jovens, ou as obras previstas para o Centro Cívico do Funchal, para perceber que todos participaram, independentemente da idade; é olhar para os carregadores em toda a cidade para perceber o impacto que ideias simples podem ter na vida de todos; é saber que teremos wifi em todo o centro da cidade porque alguém um dia se lembrou de propô-lo; é ver as obras realizadas e previstas em escolas para compreender como todos se organizaram e mobilizaram para participar.

Mas a participação no Funchal não se fica por aí. Hoje temos uma Assembleia Municipal Jovem onde os jovens até aos 15 anos podem apresentar, discutir e aprovar projectos que fazem da cidade um projecto seu; temos um Conselho Municipal de Juventude, também ele pioneiro na Região, pronto para dar o seu contributo para as políticas do município; temos o Funchal Alerta, uma plataforma que permite a cada um de nós identificar e obter rapidamente resposta aos problemas que surgem na cidade; e temos as Unidades Locais de Protecção Civil, um exemplo de envolvimento cidadão na resposta às questões de segurança da cidade. Como se tudo isto não bastasse, em 2017 recebemos no Funchal o Orçamento Participativo Portugal, onde foram apresentados projectos vencedores e que estão agora no terreno na Região, envolvendo a PSP, os Bombeiros, o Serviço Municipal de Protecção Civil e muitas outras entidades, em projectos de muitas áreas distintas, liderados por cidadãos empenhados em fazer a diferença no nosso município.

Com o contributo e a participação de todos, ao longo dos últimos 4 anos fizemos do Funchal uma cidade melhor, mais democrática e mais participativa. Agora é preciso continuar. Em 2018, voltaremos a ter o Orçamento Participativo Portugal no Funchal, teremos o lançamento da nova edição do Orçamento Participativo do Funchal e continuaremos a trabalhar em novas plataformas de participação cidadã. Para além do reconhecimento interno, o Orçamento Participativo do Funchal foi reconhecido como uma das cinco melhores práticas do país na área da participação e encontra-se hoje a votos em www.portugalparticipa.pt.

No tempo em que vivemos, no Funchal participar já não é apenas votar. Votar é apenas parte do processo. O que esperamos de todos os cidadãos é que questionem, que apresentem propostas, que se mobilizem por elas e nos ajudem a concretizá-las; e o que os cidadãos podem esperar de nós é total abertura para ouvir, para responder, para corrigir o que for preciso e fazer sempre mais e melhor pela cidade de todos nós.

Neste tempo em que tudo se questiona, há uma certeza que fica: participar compensa. Participar vale mesmo a pena. Participar faz a diferença: na nossa rua, na nossa cidade, na Região e no país. É para isso que estamos todos convocados, sempre com o mesmo objectivo: contribuir para a construção de um amanhã melhor - e se lhe disserem o contrário, dê-lhes o exemplo do Funchal. Vamos a isto!