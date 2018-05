Para além da Taprobana e os senhorios

Camões seria, caso a lógica fosse a de culpar o mensageiro, definitivamente o responsável!

Mas foi, sabemos, tão só o arauto do que era, já então, a marca deste país à beira mar plantado!

Recordam-se, acreditamos, dos que cantou que, “por mares nunca dantes navegados .... Em perigos e guerras esforçados / Mais do que prometia a força humana”, edificaram, “para além da Taprobana”... um Novo Reino que tanto sublimaram!

Pois é ! Mas não foi só “in illo tempore”! Foi, e é, sempre “para além”! E sempre mais capazes do que “promete a força humana”. Por forma a sermos capazes de edificar, sempre, Novos Reinos. Que há, também sempre, que sublimar.

Não acreditam? Então vejamos e analisando só o nosso tempo.

Muito recentemente, tivemos a versão afim da que refiro, no “para além da Troika”. O mesmo é dizer que iríamos fazer mais do que nos obrigavam os credores externos, demonstrando, mais uma vez como há quase cinco séculos no poema de Camões, que éramos mais capazes “do que prometia a força humana”.

Agora, neste “Novo Reino” (recorrendo de novo aos Lusíadas), “Novo Reino” que “tantos sublimam” e que nos dizem ser diferente (há até quem crame que é muito diferente!) do anterior, temos, afinal, um remake, como não podia deixar de ser, atento o que (fomos e) somos e que o poeta maior cantou.

E mais uma vez, como sempre, “para além e mais do que promete a força humana” ! Ora sob o lema de... “para além da consolidação orçamental”, leia-se, como no caso da Troika, ir além do que é determinado por Bruxelas e que o próprio país tinha fixado como meta.

Ou seja. Mais uma vez e sempre, “para além”! Porque sejam quais forem os “perigos e guerras”, sempre proclamámos ser capazes de fazer mais do que promete a “força humana”.

Neste caso concreto, defendem, porque há que garantir, mais rapidamente, uma redução mais acentuada do que o previsto para o défice, para assim pagarmos menos juros e investirmos esse diferencial no que devemos.

Desculpem? Ouvi bem? Parece-me que já ouvi isto algures? Não era isto o que era defendido pelo anterior “para além” ? Sob o lema, então, de acertar as contas públicas para, posteriormente, pagos os empréstimos e respetivos juros, avançarmos, de novo, com as medidas adequadas?

Lamento, mas tenho de recorrer a mais um ... pois é! Não mudamos!

Os “esquemas mentais” deste país estão claramente definidos. Neste particular como na “bipolaridade” que oscila entre o sermos, hoje, “os melhores” e, amanhã, “os piores” do Mundo...ou vice-versa.

Mas retornemos, só para terminar, aos “para além” recentes e às suas diferenças, que só fazem recordar o velho slogan dos “Todos Diferentes; Todos Iguais”.

Senão vejamos: uns utilizaram como instrumento fiscal, “para ir mais além”, os impostos diretos. Outros, os atuais, os indiretos, e para tudo e mais alguma coisa.

O efeito, só o efeito, parece ser menor. Mas a sensação é, indiscutivelmente, outra. E assim, só porque esta parece doer menos... lá vamos nós, de novo, como no passado outros também proclamaram, “cantando e rindo”, neste particular “levados, levados sim”...

O mais grave, porém e no nosso caso, enquanto Madeirenses, é que os “esquemas mentais” de que falo acima não são os únicos vigentes e predominantes há séculos. É que e ainda segundo Camões, e mau grado muitas explicações e justificações de terceiros, os que vão sempre “para além” tinham como esperança que “Cristãos, Mouros, Turcos e Gentios/Juntarão numa lei” ... e como “seus senhorios”.