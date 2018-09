Paguem-lhes uma lambeca

Quando vi os levantamentos populares à volta de uma primeira página por causa de uns militares de férias no Porto Santo, recuei a minha memória aos quase vinte anos em que lidei com a Força Aérea Portuguesa. Lembrei-me das pessoas que conheci que preferiram ser taxistas ou acartar troncos para zonas inacessíveis no Afeganistão.

Sei o quanto custou a alguns maridos e pais trocar a farda dos “Pumas” por um serviço totalmente diferente no mundo árabe, para trabalhar 28 dias seguidos, a comandar um helicóptero de uns ricos que querem ir daqui para ali ou de empresas de construção civil a fazer obras nas montanhas. Porquê? Ah, sim, porque ganhavam dez vezes mais do que em Portugal, onde há quem receba ordenados de 1100 euros para se pendurar num guincho e recolher um corpo inerte no mar, ou a fazer contrarrelógios para salvar vidas.

Sábado foi um dia desses. Um checo, que se aventurou nos mares do norte da Madeira, interrompeu as “férias” de quem passa 15 dias no Porto Santo de serviço 24 horas por dia. Cinco horas de voo seguidas, às voltas sobre o mar da travessa, é o sonho de qualquer um que vem de férias para o Porto Santo.

Os 4,32 euros de ajudas de custo que recebem por dia não chegam para comer uma refeição, porque como as mesmas são feitas no hotel, muitas vezes no regresso do trabalho a tripulação tem de pagar para comer, porque a cozinha fechou. Toca a comer uma tosta sem direito a sumo, porque no Verão esse valor não dá para muito.

Lembro-me da noite de Natal de 2012, quando os tripulantes do C295 da esquadra dos “Elefantes”, foram chamados à meia noite para transportar uma doente para a Madeira. Saíram do hotel antes da sobremesa. Ainda se cruzaram com as renas e o Pai Natal no mar da Travessa. É um divertimento sem fim, salvar vidas. Há quem faça fila para entrar naquele clube de férias, com ordenados de pouco mais de mil euros e ajudas de custo de 57 euros para 15 dias que às vezes só recebem dois meses depois. Os portossantenses deviam pagar uma lambeca aos tripulantes, que têm de adiantar do seu bolso para comer os emblemáticos gelados, que muitas vezes comem a caminho do avião para procurar alguém perdido no mar.

Já agora, só para registo, o Porto Santo é a única ilha do mundo onde 5000 pessoas têm à disposição um avião e um helicóptero para evacuações e busca e salvamento. Imaginem só quando a Força Aérea precisar de fazer cortes, por onde vai começar. Já aconteceu ficarem um Verão inteiro sem “os tipos de férias” e foi um “Ai Jesus”, porque os comandantes bateram com a porta e fugiram para o Afeganistão. Seria bom que os portossantenses que concordaram com o que foi escrito procurassem os tripulantes e tomassem a iniciativa de lhes oferecer uma, porque eles não bebem álcool. Parece mentira, mas não estão de férias!