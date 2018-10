Os slots do candidato

No anterior artigo desmascarei - confesso que com alguma facilidade - as banalidades que o Partido Socialista assume, enquanto propostas, no que respeita à mobilidade aérea.

O “Canárias Sexy e 3ª Companhia La Palice” revela bem a falta de domínio dos dossiês e a impreparação e incompetência que bem se procuram disfarçar, neste Partido, com palavras vazias e “soundbytes” com o indisfarçado único propósito de agradar o ouvido das pessoas.

Insatisfeito com asneiras diariamente propagandeadas, o candidato socialista - e também «especialista» nesta área- resolveu acrescentar mais uma.

Perorando sobre os slots do aeroporto da Portela, asneou: “Os slots que são necessários para a Madeira têm de ser absolutamente garantidos pela ANA. Sabemos que há uma pista 17/35 que vai ser fechada com a complementaridade do aeroporto do Montijo. Nessa pista vai ser construída uma torre de controlo. Estão previstos 60 slots. Nós temos de garantir, até por uma questão de continuidade territorial, que uma parte desses slots sejam destinados à região”.

Ora bem, pelos vistos, o candidato que, em vão, procura rápida graduação em mobilidade aérea, deve ter tentado tirar mais um curso intensivo em infraestruturas aeronáuticas. O problema é que, uma vez mais, chumbou! E é nessa lógica que fica aqui mais uma lição.

E nem sequer é sobre o aeroporto da Portela. Não é apenas a nova torre de controlo, como parece sugerir, que vai permitir mais movimentos. É, sim, o aumento da capacidade de parqueamento e o prolongamento do “taxiway” que possibilitará passar dos atuais 38 movimentos por hora para mais 3 ou 4. O que ocorrerá, no mínimo, em 30 meses, após decisão que ainda não foi tomada.

Mas Sr. candidato, seja sério: A ANA NÃO PODE GARANTIR NA PORTELA SLOTS PARA VOOS PARA A MADEIRA!

O Regulamento CEE 95/93, de 18/01, estabeleceu as normas a aplicar à atribuição de faixas horárias (slots) nos aeroportos comunitários. A nível nacional, o Decreto-Lei 109/2008, de 26/06, procedeu à nomeação da ANA como entidade coordenadora nacional do processo de atribuição de slots e estipulou que o acesso a um aeroporto coordenado (Lisboa e Madeira, entre outros) só é possível mediante a atribuição de slots nos termos do mencionado artigo 8º do dito regulamento, com as exceções previstas no seguinte.

No que interessa, dispõe que os Estados-membros podem reservar determinados slots num aeroporto coordenado para serviços domésticos regulares quando:

a) Numa rota para um aeroporto que sirva uma região periférica ou em desenvolvimento no seu território, sendo essa rota considerada vital para o desenvolvimento económico da região em que se situa o aeroporto, desde que a rota esteja a ser explorada por uma única transportadora aérea; ou

b) Em rotas a que tenham sido impostas obrigações de serviço público por força da legislação comunitária.

Ora, a alternativa a) não se aplica, pois há mais de uma companhia aérea na linha Lisboa/Madeira. Já a opção b) também não porque a linha não está em serviço público.

Será que os socialistas - e o seu candidato pseudo - especialista - querem voltar ao tempo das trevas da aviação, revertendo, em prejuízo de residentes e turistas, a decisão pelo modelo de liberalização, desejado pelos madeirenses, discutido amplamente por um grupo de trabalho ad-hoc, incentivado pelo Governo Regional do PSD e aprovada pelo Governo da República do PS?

É que mesmo que queiram, no meu entendimento não podem. O Regulamento CEE 1008/2008, de 24/09, relativo a regras comuns de exploração dos serviços aéreos na UE, apenas permite obrigações de serviço público em serviços aéreos regulares, em rotas de fraca densidade de tráfego, o que manifestamente não é o caso da linha Lisboa/Madeira.

Senhores do Partido Socialista, espero que tenham aprendido a lição.

Um disparate proferido com ar solene e sabedor não deixa de ser um disparate. Guardem um ou outro slot para algo mais sensato.