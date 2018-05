Os meninos de ninguém andam por aí perdidos à procura de aceitação e entendimento.

Muitos querem ajudar por solidariedade e/ou projetos políticos, mas entre a vontade, os papéis e a realidade há histórias de vida que carecem de novos olhares e diferentes orientações.

As crianças maltratadas, abandonadas, sem espaço para sentir qualquer tipo de aconchego crescem no medo do vazio.

Não é fácil retirá-las de casa, ainda que seja com a melhor das intenções, integrá-las em espaços institucionais ou mesmo de acolhimento familiar e esperar que virem a página e comecem a viver de novo como se nada tivesse acontecido.

As famílias disfuncionais, patológicas, destruturadas são as suas famílias e foi com elas que aprenderam a crescer. Existem vínculos, relações privilegiadas, estilos de comunicação.

Sem dúvida que é preciso reeducar, essencialmente as famílias, e proporcionar espaços contentores, partilhados, que permitam um crescimento o mais saudável possível.

Por vezes fica a sensação que se vagueia numa nau sem rumo, o barco existe, as tripulações também mas faltam mapas, referências, lógica de navegação. Expectativas que conduzem à frustração. Transpor da ideia à concretização vendo estes meninos crescer felizes e capazes de atingir os objetivos propostos é ainda uma utopia.

Tenho ideias, como muitos outros que esbarram com as politicas e os meios ao dispor, mas estou convicta que há caminhos mais capazes de acompanhar estes meninos sem lhes impor tanta dor e sofrimento. A dor não é visível apenas nos que choram e exprimem “adequadamente” o seu sofrimento, há dores tão profundas que na impossibilidade de expressão morrem, caem no vazio.

Os comportamentos desviantes surgem como a possibilidade de negar o que de trágico transportam as histórias de vida criando assim uma identidade que, por inclusão, alivia o sentimento de vazio.

Existem projetos excelentes e técnicos com muito saber e sensibilidade, contudo é preciso perceber que a intervenção, nesta área, continuará desajustada enquanto não houver uma leitura mais abrangente das necessidades.

Muitas das histórias que conhecemos são a continuidade de meninos de ninguém responsáveis pela educação de outros. Impossibilidades em cadeia que não terminam com a institucionalização de alguns.

Quantas crianças são separadas das famílias nomeadamente dos irmãos sendo obrigadas a aceitar que esquartejar a família é a única solução para que cresçam saudáveis. Por vezes ficam temporariamente juntos, mas em circunstâncias diversas decide-se que o melhor é continuar a separar. Como se pode esperar que se organizem internamente construindo um mundo interno coeso quando à volta a palavra de ordem é quebrar, descontinuar.

É preciso parar, pensar, ouvir quem já tantas vezes apresentou soluções. Os meninos de ninguém continuarão internamente vazios compensados por comportamentos de risco que por muita boa vontade e empenho técnico terminarão na sua maioria numa delinquência esperada promotora de desequilíbrios sociais e de uma comunidade ambivalente que oscila entre as expectativas e a frustração dos resultados.

O modelo atual precisa de cuidados, tratamento e reabilitação, até lá os meninos de ninguém continuam a crescer.