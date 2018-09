Os mendigos da Política

Desde os casos mais antigos como os de Passos e a tecnoforma, Sócrates e a Operação Marquês e mais recentemente- apesar de contornos diferentes- o caso Robles a velocidade a que hoje se dá a conhecer a informação faz cair a máscara de muitos políticos menos sérios. As sucessivas descobertas tem desgastado a classe política fazendo com que esta actividade, mais do que ser um acto nobre que valoriza um currículo seja cada vez mais visto como cadastro.

A mendicidade política decorre de muitos parasitas que vivem da política e dos seus lobbies. Isto é assim em todos os Partidos. Cá lá e pelo caminho. Há uma tentação muito grande de incentivar e alimentar clientelas partidárias- por quem lidera- e há uma vontade que muitas vezes é nociva ao livre desenvolvimento da actividade política por muitos que tem uma valia mínima a quem fracamente lidera. Nunca vão a eleições, ora são assessores, deputados, adjuntos. Vira o disco e toca o mesmo por parte de certos peões do Xadrez político. São capazes de andar uma vida toda nisto. Muitos deles com qualificações trabalham vidas inteiras em áreas que nada têm que ver com a sua formação. Outros têm uma vida que nunca poderiam ter. Que fique bem claro-Não acho que seja necessário ter-se uma formação superior para estar na política. Acho apenas que deve ser enfadonho fazer depender a sua vida da decisão de uma estrutura partidária (ou das suas influências) de 4 em 4 anos. Tendo curso ou não. A estabilidade deve ser pouca.

Não defendo “banhos de ética”, como alguns no meu Partido. Acho que quem quer dar banhos, acaba muitas vezes afogado neles. Por isso não me meto nessas aventuras. Contudo o que aqui pretendo realçar é que a verdadeira política pode e deve ser seguida por cada um no seu quotidiano. Quantos mais formos aqueles que tem preocupações políticas e que se associem a um movimento, juventude partidária ou grupo o papel de certo tipo de roncadores vai-se esvaziando. O problema que faz incrementar a mendicidade política não são aqueles que, por muito que as apostas sejam duvidosas, se revelam competentes. Aparecendo cedo ou tarde na política. O problema está nos incompetentes que ocupam vários lugares de referência e que o maior contributo que dão é o desprestígio dessa mesma função.

Por tudo isto é essencial que nos lugares mais técnicos estejam os melhores das suas áreas. Certo é que o nível de remuneração é mais baixo quando equacionado a exposição mediática, as preocupações e a privação do tempo. Só quem investe em bons activos poderá ter bons resultados. Parece-me apenas que só certos políticos é que não entendem isso. Aqueles que procuram o estrelato do mediatismo na cena política são normalmente os mais incompetentes e os que não o teriam em mais lado nenhum.

Por tudo isto é fundamental que todos nós estejamos atentos e sejamos rigorosos no escrutínio político dos vários actores. Não se pode permitir que uma certa classe de iluminados se passeie pela nossa terra quando as suas funções são deixadas ao abandono. Não se pode permitir que quem tem uma responsabilidade ande por aí a passear deixando todas as suas responsabilidades sem resposta.

Passam dias no computador, outros a “ a bater o terreno do café”. Muitas vezes saem ao almoço, só voltam no dia a seguir. São tratados por doutor, mas o que são mesmo são doutores da cabulice.

Se todos nós, quer do sector privado ou do sector público, estivéssemos 1,5h por dia nos nossos trabalhos como certos senhores o fazem- e as restantes 6,5h a passear- já não teríamos sido despedidos ou convidados a deixar de prestar serviços? Claro! Mas há alguns na política que não o são. Porquê? Porque se arrogam no poder dito democrático para esquecerem toda a nulidade que foram e são numa tentativa de quem não tem para onde ir nem quem os receber.