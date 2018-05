Tenho a certeza que já encontraram pessoas que dizem mal de tudo e de todos, dizem cobras e lagartos sem vos conhecerem de lado nenhum e nos casos que criticam sem fazerem puto de ideia do que estão a falar. Aparecem a criticar, habitualmente gente que ninguém conhece que tenha feito algo nesta vida e ao espreitarmos os seus murais vemos que poucos interagem com eles.

Estes indivíduos são “infelizes e uns ressabiados”, no seu corpo corre-lhes veneno, a sua alma é obscura, a sua maneira de estar na vida é doentia e são pessoas altamente tóxicas e desprezíveis.

Estes infelizes nem ouvem, nem percebem nada do que dizemos, mas aguardam na sombra como ratos de esgoto e com a precisão de um covarde, atacam o erro, qualquer erro, sim porque há sempre erros, em qualquer que sejam as áreas que trabalhamos, só erra quem ousa fazer, e esses infelizes que nunca fizeram nada são famintos pelo erro para poderem disparar. É isso que os alimenta é isso que lhes vai salvando os dias. Para eles o sucesso dos outros é sempre resultado da sorte ou da cunha, nunca há valor nem tão pouco trabalho.

Estes infelizes, gostavam de ser o que nunca serão, não tem alegria no trabalho nem na sua vida pessoal, alimentam-se do ódio a pessoas que nem conhecem. O problema é que há cada vez mais “infelizes”, e estes infelizes são resultado, também, de uma sociedade cada vez mais triste e solitária que bate por bater e que promove líderes fracos, também eles infelizes. São medíocres que um dia acordam e percebem que a sua passagem por esta vida é feita de desculpas. Por isso ligo pouco a pessoas tóxicas, não ligo às críticas destrutivas e não ligo a pessoas medíocres.

Não protejo os infelizes, mas infelizmente os infelizes protegem-se sempre uns aos outros.