Os contos e os novos vigários

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e os contos-do-vigário será que mudam?

É a pergunta que se impõe, na semana em que finalmente foi aprovada pelo Governo da República a candidatura do Hospital da Madeira e em que vários indivíduos se apressaram a aparecer para tentar colher frutos da referida aprovação, sem nada terem feito para a mesma, prometendo inclusivamente “acelerar” outros dossiers da Madeira que estão bloqueados há três anos pelo seu governo em Lisboa.

Todo este súbito aproveitamento é mau demais para ser verdade e faz lembrar uma das disputas ocorridas no século XVIII no Brasil e que terá dado origem a um dos mais antigos contos: o conto do vigário.

Numa célebre disputa entre os vigários das paróquias de Pilar e da Conceição, pela mesma imagem da Nossa Senhora, terá sido proposto por um deles amarrar a santa a um burro e soltá-lo entre as duas igrejas, a paróquia para a qual o burro se dirigisse ficaria com a imagem.

O animal foi para a igreja de Pilar que assim ganhou a disputa, mas mais tarde descobriu-se que afinal o burro era do vigário dessa igreja.

Ao longo dos tempos têm sido vários os contos-do-vigário, Bagão Félix no prefácio da obra de Fernando Pessoa dedicada ao tema, refere que “a própria linguagem amaciou a técnica do vigário. Não mente, limita-se a dizer uma inverdade. Não tem conflitos de interesses, antes está a tirar partido de uma sinergia”.

O novo Hospital da Madeira dava um grande conto. Todos nos apercebemos da tentativa desesperada do PS-M e do seu candidato de se colocarem em bicos de pé, gritando vitória e assumindo a paternidade da respetiva aprovação, quando não é conhecida qualquer intervenção dos mesmos no referido processo.

Pelo contrário, o PSD e o Governo Regional nos últimos três anos nunca baixaram os braços ou desistiram, perante as sucessivas manobras dilatórias de Lisboa que adiaram até mais não poder a aprovação de uma infra-estrutura que é fundamental para os madeirenses e porto-santenses.

Perante o intenso trabalho, a enorme pressão e a persistência do PSD, que culminou com a nossa denúncia pública em São Bento do aproximar do limite do prazo, António Costa não teve outro remédio senão aprovar no último dia, a candidatura apresentada pelo Governo Regional do Hospital da Madeira a projeto de interesse comum.

É evidente que não fosse o objetivo meramente eleitoralista de António Costa e do partido socialista e o Hospital da Madeira já poderia ter sido aprovado em 2016 e os madeirenses já poderiam estar mais perto de ter um novo Hospital.

A geringonça durante três anos e até ao último dia do prazo, socorreu-se assim de todos os expedientes dilatórios para adiar a construção do nosso Hospital, desde chumbar a primeira candidatura apresentada e todas as propostas de financiamento apresentadas aos Orçamento de Estado desde 2016 até à presente data, até impedir que a Comissão de Acompanhamento das Políticas Financeiras reunisse, demorando a substituir os membros que entretanto se tinham demitido.

Tudo serviu, para adiar e para partidarizar a saúde dos madeirenses.

Entretanto e à medida que se aproximam as eleições prometem-se outros tantos “contos” por aí e “acelerar” numa corrida eleitoral, os dossiers que a geringonça tem bloqueado em Lisboa há três anos.

Numa matéria tão importante e complexa como é a da mobilidade aérea há um partido comandado pelo Terreiro do Paço que depois de mudar de opinião, promete o milagre de “acelerar” a mobilidade propondo um modelo diferente do que já foi aprovado na generalidade na Assembleia da República por todos os partidos à excepção do seu próprio partido.

“Acelerar” significa pelos vistos para esta força partidária “atrasar” e “adiar” mais um dos problemas que aflige os madeirenses.

Só assim se explica a súbita mudança de opinião da atual direção deste partido que depois de no verão ter concordado publicamente com o pagamento de € 86,00 no ato da compra do bilhete e até ter criticado os seus dois deputados que em São Bento votaram contra esta iniciativa, venha agora propor um modelo diferente, percentual e com isso atrasar a resolução do problema.

Pelos vistos os contos do vigário continuam. Não acredito que os madeirenses se deixem levar por eles.