Os amores de António Costa

A vinda de António Costa à Madeira tinha tudo para ser um romance digno de um filme. Juras de amor eterno, encontros secretos, até jantar de gala tinha. A visita do Primeiro-Ministro prometia ser o final feliz de uma história preparada durante meses. Prometia, mas não foi. Tudo começaria com o primeiro amor, a primeira razão da vinda de António Costa à Região – o assalto à ilha que sempre disse não aos socialistas. De braço dado com o presidente da Câmara do Funchal, planearam seduzir o Partido Socialista local pela boca, com um tentador arroz de lapas. Dito e feito. Mas na hora de assumir o matrimónio, outros amores se levantariam. O presidente da Câmara é socialista mas também é independente, é político mas também é cidadão. Jurou amor ao PS, mas não quer compromissos sérios. E assim, o noivo prometido aos socialistas, seria substituído no altar pelo cozinheiro do fatídico arroz. O amor é cego e, neste caso, digere tudo. Com o PS resolvido, Costa e Cafôfo lançaram-se num romance à distância. Por entre murros na mesa e viagens urgentes a Lisboa, nenhum problema parecia escapar às reclamações do presidente da Câmara e à repentina solidariedade do Primeiro-Ministro. O subsídio de mobilidade, a TAP, o novo hospital até os juros cobrados aos madeirenses. Tudo se conjugava para o encontro final na Região. Mas António Costa é um homem de coração grande e, habituado ao concubinato que lhe permitiu chegar ao poder na República, escondia outros amores na Madeira. A amizade colorida com o JPP e a paixão secreta pelo Bloco de Esquerda. Uns com direito a encontro, outros nem por isso, mas ambos cuidadosos na crítica à República e com exigências tão suaves que mais pareciam cabides para o Primeiro-Ministro pendurar mais algumas promessas. Mas restava, ainda, a grande paixão de António Costa, a que suplantaria qualquer outra: a sua sobrevivência política. Essa nunca poderia estar em causa. E depois do recuo no Palácio de São Lourenço, era Costa que estava em xeque. Foi então que tudo mudou. Afinal, a economia da Madeira estava de boa saúde. Afinal, os madeirenses até precisam de um novo hospital. Afinal, a taxa de juro que nos cobram não é justa. O Primeiro-Ministro vinha à Madeira para promover o presidente da Câmara e acabou a puxar-lhe o tapete. A ele e ao PS Madeira. O amor é lindo, não é?