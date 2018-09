Os 30 anos da Universidade da Madeira

No passado dia 13 deste mês, cumpriu-se o trigésimo aniversário da criação da Universidade da Madeira. A nossa Academia pretende pôr em prática um conjunto significativo de ações para comemorar condignamente este aniversário.

A UMa pode orgulhar-se de ter concretizado muito do que dela se esperava. Esperava-se que formasse professores para o sistema de ensino e que, simultaneamente, lançasse as estruturas de investigação científica. Esperava-se que consolidasse e inovasse em outras áreas de formação e que, em permanência, se constituísse em polo de desenvolvimento cultural e social. Esperava-se ainda que projetasse a Madeira no país e no mundo, pela diferenciação e pela qualidade na formação e na investigação.

Depois das expectativas, o balanço. Hoje é justo considerar que os principais objetivos foram atingidos. Fica-nos, porém, a amargura de não termos podido ir mais longe, devido, entre outras razões, às habituais limitações financeiras. Todavia, do muito que foi alcançado, assinalamos os perto de treze mil alunos diplomados, muitos dos quais já com preponderância na Região e fora dela; as centenas de projetos financiados em várias áreas de investigação; a transferência de conhecimento para as empresas e para o sector público; a abertura à sociedade e a internacionalização; a gestão de milhões de euros de orçamentos anuais (mais de 17 milhões de euros, em 2017); e a fortiori a consolidação e renovação da oferta formativa, através da afetação dos meios necessários à acreditação dos cursos e da criação de novos ciclos de estudos.

Trinta anos é um tempo escasso para a concretização deste ingente projeto académico. Os estritos limites deste espaço impedem-nos de o discriminar. Em compensação, a visibilidade da obra realizada justifica e reforça a acertada decisão de criar a Universidade da Madeira.

No dia 8 de outubro, na cerimónia de abertura do ano escolar e de início das comemorações dos trinta anos da UMa, iremos homenagear o Dr. Alberto João Jardim, com a atribuição do Doutoramento honoris causa, pelos serviços prestados à RAM e por ter desempenhado, na qualidade de Presidente do Governo Regional, um papel fundamental no processo de criação da nossa Universidade. Nesta homenagem queremos agregar, simbolicamente, todos quantos contribuíram para o crescimento e desenvolvimento da UMa. A todos eles e aos nossos docentes, funcionários e alunos endereçamos uma palavra de apreço pelo que fizeram e fazem pela Universidade da Madeira.